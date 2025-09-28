¿Quién llegará a la final de 'All Stars'? Estas son las apuestas de los colaboradores

Rocío Belén Paleari 28 SEP 2025 - 18:00h.

Miguel Frigenti, Alejandro Nieto y Anita Williams revelan sus candidatos para alcanzar la final del reality hondureño

Además, la conexión entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá divide a los colaboradores: "Los veo para un Óscar"

Compartir







Los pasillos de Mediaset se convierten en el mejor termómetro para medir las pulsaciones de 'Supervivientes All Stars'. Esta vez, hemos cazado a tres de los colaboradores del programa para conocer de primera mano sus pronósticos sobre quién llegará hasta el final de la aventura hondureña. Miguel Frigenti, Alejandro Nieto y Anita Williams no han tenido miedo a la hora de mojarse con sus predicciones, y algunas de sus respuestas prometen dar mucho que hablar.

Entre las favoritas para llegar a la final destaca Miri, una concursante que ha sabido ganarse el respeto tanto dentro como fuera de los Cayos Cochinos. Los colaboradores coinciden en que su perfil de superviviente nato la convierte en una seria candidata al triunfo final. ¡Dale play al vídeo para conocer todas las apuestas!

El reality visto desde fuera: análisis sin filtros

Miguel Frigenti, conocido por su ojo clínico para los realities, ha puesto sobre la mesa la peculiar razón por la que ve a un concursante en la final. "Tony por los apoyos de su novia", ha dicho, en referencia directa a la influencia que puede ejercer Marta Peñate desde fuera del concurso. El colaborador no se queda ahí y profundiza en su análisis: "Es un poco triste estar ganando puntos porque al final está concursando tu pareja por ti", una observación que pone el foco en cómo los apoyos externos pueden llegar a favorecer el desarrollo del reality.

Anita Williams tampoco se ha quedado atrás en el juego de las predicciones y ha sorprendido con una declaración rotunda. La colaboradora, que también pisó las playas hondureñas, demuestra su confianza en una concursante en específico.

Por su parte, Alejandro Nieto parece haber desarrollado una estrategia infalible para sus pronósticos. El exconcursante, que conoce bien los entresijos del programa desde dentro, ha apostado fuerte por los que considera caballos ganadores. Su experiencia como superviviente le otorga una perspectiva única para identificar a los concursantes con mayores posibilidades de resistir hasta el final. ¡Dale play al vídeo para conocer todas las apuestas de los colaboradores!

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿"Adarismo" o "Mirismo"? Los fans que más se entregan a sus concursantes favoritas, según los colaboradores

Las tensiones en Honduras no dejan indiferente a nadie y, sobre todo, quienes siguen de cerca el minuto a minuto del reality son los colaboradores que han analizado en profundidad la situación actual de 'Supervivientes All Stars 2025', centrándose en determinar qué concursantes están recibiendo mayor respaldo por parte del público. Conversamos con los colaboradores para conocer su opinión sobre qué concursante tiene más apoyo del público. No te pierdas el análisis... ¡Dale play al vídeo!

Los concursantes que están "escondidos" y tienen potencial, según los colaboradores

Los colaboradores del programa han compartido sus reflexiones sobre qué participantes les generaban más expectativas en esta edición de 'Supervivientes All Stars'. Miguel Frigenti ha puesto el foco en una concursante que estaba "un poco dormida", y que, según él, está experimentando un despertar importante. Terelu, sin dudarlo, brindó su apoyo a Kike Calleja: "Me hubiera encantado ver más". ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!