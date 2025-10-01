Marta Peñate
La reacción de Marta Peñate instantes después de saber que regresará de nuevo a Honduras con una misión: "Miri, qué ganas tengo de verte"
Marta Peñate le agradece a Jorge Pérez el consejo que le ha dado tras su confesión sobre Tony Spina: "Te quiero"
Marta Peñate descubrió durante la pasada gala que regresará de nuevo a Honduras con una importante misión. traer el pergamino que anunciará la inminente unificación de las playas. Pues bien, durante el 'Última hora' de 'Supervivientes All Stars' hemos conocido cómo fue la reacción de la colaboradora, muy emocionada de saber que volverá de nuevo a lugar donde se coronó como la ganadora. Además, ha dejado un 'recado' a una concursante que se encuentra en estos momentos en los Cayos Cochinos.