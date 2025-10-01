Supervivientes 01 OCT 2025 - 23:11h.

Las concursantes estallan contra sus compañeros por el reparto de tareas y por sentirse ninguneadas en la convivencia

Gloria Camila y Jessica Bueno han expresado su hartazgo con los chicos de Playa Caos, a quienes acusan de no implicarse lo suficiente en ‘Supervivientes All Stars’.

“No han ido a pescar ni un solo día de la semana”, criticaba Gloria, mientras Jessica denunciaba que ellos siempre encuentran excusas: “Dicen que no pueden porque no tienen gafas… es desesperante”.

La tensión también se trasladó a la comida. Jessica recordaba cómo ofrecieron a sus compañeros unas almendras mezcladas con isotónico y fueron rechazadas con desdén: “Nos dijeron que no y ahora vienen a reprochárnoslo. Eso es cinismo”.

Se sienten subestimadas

Más allá de las tareas, tanto Gloria como Jessica aseguran que el problema es de actitud: “Nos subestiman, no valoran nuestro esfuerzo y parece que les sorprenda que aguantemos más que ellos en las pruebas”, señalaba Jessica, dolida por lo que considera un trato condescendiente.

Gloria Camila se mostró especialmente decepcionada con algunos de sus compañeros: “Yo pensaba que era el mejor grupo que me podía tocar, pero es una decepción tras otra. Nos sonríen y al día siguiente nos critican a la espalda”.

Ambas supervivientes reconocieron que esta experiencia les está sirviendo para aprender a no confiar ciegamente y a reforzarse como personas. “Yo llevo toda la vida sacándome las castañas del fuego, no necesito que nadie venga aquí a enseñarme lecciones de moralidad”, sentenció Gloria.