El gemelo de Carlos Alba defiende al concursante: "Si viviera 100 vidas volvería a nacer con él"

Rocío Belén Paleari 01 OCT 2025 - 18:00h.

Victorio Alba defiende a su hermano nominado en 'Supervivientes All Stars' y revela cómo es convivir con la ausencia del concursante

Además, Iván González deja "sin palabras" a Carlos Alba tras su decisión como líder en las nominaciones de 'Supervivientes All Stars 2025'

Nos colamos en el plató de 'Supervivientes All Stars' para hablar con Victorio Alba, el hermano gemelo de Carlos Alba, uno de los concursantes que actualmente se encuentra nominado en el reality. Con una mezcla de orgullo y emoción, Victorio se ha convertido en el mayor defensor de su hermano desde que este regresó a los Cayos Cochinos para cumplir el sueño que tuvo que abandonar por motivos médicos en su anterior participación.

Carlos Alba, que participó en la edición 2021, tuvo que abandonar 'Supervivientes' precipitadamente debido a una lesión en el brazo que le impedía continuar en la competición, un momento que lo hizo llorar y que dejó al concursante con la espina clavada. Ahora, de vuelta en 'All Stars', el luchador se ha ganado el respeto de sus compañeros con su habilidad para reformar la cabaña y su actitud resiliente, aunque las nominaciones han vuelto a poner su continuidad en el aire, en la cuerda floja. ¡Dale play al vídeo para escuchar la defensa de Victorio Alba!

"Quiero que la gente lo vote para que no le corten ese sueño"

Victorio no oculta su nerviosismo ante la nominación de su hermano. "Quiero que la gente lo vote para que no le corten ese sueño tan bonito que tiene de intentar luchar todo lo que pueda", se sincera. Para el gemelo de Carlos, verle cumplir esta segunda oportunidad es algo que va más allá de la competición: es una cuestión personal y familiar.

La ausencia de Carlos pesa en el día a día de Victorio, quien reconoce que la conexión entre ambos es extraordinaria. "Si viviera 100 vidas, volvería a nacer con él", asegura sin dudar. Esa complicidad fraternal es tan profunda que incluso genera bromas en su propio hogar: "Mi mujer me dice que quiero más a mi hermano que a ella", cuenta entre risas. ¡Dale play al vídeo para descubrir cuánto y cómo lo extraña a Carlos Alba!

Las anécdotas de ser gemelo de un famoso

Pero no todo es tensión. Victorio también nos cuenta las situaciones divertidas que vive siendo el hermano gemelo de un concursante famoso. "Es muy gracioso porque la gente me para en la calle y yo les digo que soy el otro", nos explica con humor.

Mientras Carlos lucha por mantenerse en Honduras, Víctorio hace lo propio desde España: defender a su gemelo, apoyarle incondicionalmente y demostrar que el vínculo entre hermanos puede ser la fuerza más poderosa, incluso cuando están separados por miles de kilómetros y una nominación de por medio. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!