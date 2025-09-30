Los colaboradores de ‘All Stars’ definen al más estratega del concurso: “Ha estudiado todos los perfiles”

Rocío Belén Paleari 30 SEP 2025 - 17:00h.

Terelu, Miguel Frigenti, Alejandro Nieto y Anita Williams analizan el juego de los supervivientes y desvelan quién destaca por su estrategia dentro del concurso

Además, los colaboradores de 'All Stars' sobre Iván González y Gloria Camila: "Veo que se gustan"

En ‘Supervivientes All Stars’ no solo hay tormentas en la palapa: también las hay en la estrategia de los concursantes. Con semanas de convivencia extrema, hambre y tensión acumulada, las maniobras de cada participante empiezan a ser objeto de análisis dentro y fuera del reality. Y para tomarle la temperatura al juego, hemos preguntado a los colaboradores del programa quiénes creen que están jugando mejor sus cartas hasta ahora.

Las respuestas no han dejado indiferente a nadie. En definitiva, los colaboradores coinciden en que las estrategias están más vivas que nunca y que, en ‘Supervivientes All Stars’, no basta con resistir al hambre o a la intemperie: también hay que jugar con cabeza. ¿Quién se llevará el título de mejor estratega? Dale al play y descúbrelo en sus propias palabras.

De la observación a la acción

Terelu, siempre directa, ha puesto la lupa en el cambio de actitud de una de las concursantes que más está dando que hablar. “No es la Miri que conocimos hace dos temporadas, me decepcionó un poco con Kike”, aseguró. Una declaración que apunta a que la concursante no está mostrando la misma esencia que en su primera aventura.

Por su parte, Anita Williams no duda en señalar a la misma protagonista, pero desde un ángulo distinto. “Creo que Miri ha estudiado todos los perfiles antes de entrar”, comentó. Para la colaboradora, la joven ha entrado a Honduras con los deberes hechos y con una estrategia clara para adelantarse a los movimientos de sus compañeros.

El que tampoco se queda callado es Miguel Frigenti, que identifica a una concursante con una estrategia especialmente efectiva, para el colaborador hay una concursante que “está sabiendo detectar los errores de sus contrarios y se aprovecha de ellos”. ¿De quién se trata? Dale Play al vídeo que inaugura este artículo para saberlo.

La conexión entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá divide a los colaboradores: "Los veo para un Óscar"

En 'Supervivientes All Stars' todo se magnifica: el hambre, el cansancio… y también los sentimientos. Y si hay una historia que está sorprendiendo tanto a concursantes como a espectadores, esa es la que protagonizan Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá.

La concursante ha abierto su corazón con sus compañeros y se sinceró afirmando que aunque Alejandro no era su prototipo de hombre, ha descubierto en él a alguien respetuoso, divertido y con buen corazón. Este acercamiento, que avanza con cautela y sin grandes gestos románticos... y no solo el público no se queda indiferente, sino que los colaboradores de 'El tiempo justo' también se han formado su opinión. ¡Dale play al vídeo para descubrir lo que piensan sobre esta relación!