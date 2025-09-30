Alejandro Nieto ve un concursante "muy sobrevalorado": "Escasea en supervivencia"

Rocío Belén Paleari 30 SEP 2025 - 21:00h.

Terelu, Alejandro Nieto y Anita Williams opinan sin filtros sobre los concursantes más cuestionados de la edición y dejan claro quién decepciona dentro de la isla

Además, la conexión entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá divide a los colaboradores: "Los veo para un Óscar"

La convivencia en Honduras nunca deja indiferente y, a medida que avanza 'Supervivientes All Stars', las opiniones sobre quién brilla demasiado —o más bien de sobra— empiezan a dividir tanto a la audiencia como a los propios colaboradores del programa. En una conversación, Terelu, Alejandro Nieto y Anita Williams se han mojado con un tema que siempre enciende pasiones: ¿qué concursante está sobrevalorado?

Estas declaraciones llegan en un momento especialmente intenso del reality: Fani Carbajo fue expulsada del reality; Miri Pérez-Cabrero protagonizó un nuevo enfrentamiento con Tony Spina después de que este la acusara de estar “siempre tumbada”; Sonia Monroy y Adara Molinero se han enfrentado en el 'Puente de la concordia'; y las tensiones en la isla aparentemente no cesan.

Con la competición cada vez más ajustada y las alianzas constantemente en entredicho, las opiniones de los colaboradores añaden una capa extra de análisis a un concurso que promete seguir dando de qué hablar. ¿Tienen razón Terelu, Alejandro y Anita en sus valoraciones? ¡Dale play al vídeo para descubrir sus declaraciones!

De tramas a supervivencia: quiénes no aportan lo suficiente

Con el paso de las semanas, queda claro que en 'Supervivientes All Stars' no basta con resistir las inclemencias del tiempo o conseguir alimento: también hay que lidiar con la percepción que generan fuera. Y es ahí donde la etiqueta de “sobrevalorado” puede pesar como una mochila extra. Pero también están los que pasan desapercibidos. De esto también nos hablaron los colaboradores:

¿"Adarismo" o "Mirismo"? Los fans que más se entregan a sus concursantes favoritas, según los colaboradores

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se ha vivido intensamente en las últimas jornadas. Tras la expulsión definitiva de Fani Carbajo, que se convirtió en la tercera concursante en abandonar la aventura, el panorama en las playas de Armonía y Caos continúa evolucionando.

Quienes siguen de cerca el minuto a minuto del reality son los colaboradores que han analizado en profundidad la situación actual de 'Supervivientes All Stars 2025', centrándose en determinar qué concursantes están recibiendo mayor respaldo por parte del público. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis completo!