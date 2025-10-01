Suso Álvarez sobre el conflicto entre Marta Peñate y Alexia Rivas: "Veo a Marta pasarlo muy mal"

Rocío Belén Paleari 01 OCT 2025 - 19:00h.

El colaborador se sinceró sobre su inclinación hacia Marta y reconoció que no podía mostrarse neutral ante la dura situación vivida en 'Supervivientes All Stars'

Además, primeras palabras de Alexia Rivas tras su enfrentamiento con Marta Peñate en el plató de 'Supervivientes All Stars'

Suso Álvarez rompió su silencio sobre el tenso enfrentamiento que mantuvieron Marta Peñate y Alexia Rivas en 'Supervivientes All Stars'. El colaborador, consultado por este medio, no escondió su postura en medio de la controversia que dividió a los espectadores del reality.

"Yo quiero mucho a Marta Peñate y respeto mucho a Alexia Rivas", comenzó diciendo Suso Álvarez. Sin embargo, el colaborador reconoció que en esta vida hay que decantarse y agregó que quiere mucho a Marta Peñate y que no puede ser imparcial ni objetivo en esta ocasión.

El colaborador mostró su preocupación por la situación que atraviesa Peñate. "Veo a Marta que lo está pasando mal en este concurso", expresó Álvarez, en referencia a la difícil posición en la que se encuentra al tener que defender a su pareja, que está en Honduras concursando en 'Supervivientes All Stars'.

Suso explicó que entiende perfectamente lo complicado que resulta ser defensor cuando tu pareja está concursando. El colaborador recordó su propia experiencia cuando Marieta, su prometida, participó y ganó en 'Gran Hermano VIP'. "A mí me pasó lo mismo con Marieta en su momento", dijo, estableciendo un paralelismo con la situación actual de Marta Peñate. ¡Dale play al vídeo para conocer todas las declaraciones de Suso Álvarez!

El origen del conflicto en el plató

Alexia Rivas y Marta Peñate protagonizaron un tenso enfrentamiento en el plató de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'. Todo comenzó cuando la canaria salió en defensa de su novio, Tony Spina, ante los comentarios de otros colaboradores. La situación escaló cuando Peñate acusó a Alexia de hablar constantemente de Adara Molinero y la definió como "la capitana de los haters" de la hija de Elena Rodríguez.

El cruce de acusaciones continuó con reproches mutuos sobre la educación y el comportamiento en el plató. Marta Peñate aseguró que Alexia es capaz de insultar a todo el mundo por tener una silla en televisión, mientras que la colaboradora de 'El tiempo justo' respondió que a Marta se le está yendo de las manos y que el personaje la está consumiendo. La discusión finalizó con una frase contundente de Alexia Rivas: "De verdad, si a Marta alguien la quiere, que la saque de la televisión". ¡Dale play al vídeo para conocer las declaraciones de Suso Álvarez al respecto!

