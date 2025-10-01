Ana Carrillo 01 OCT 2025 - 17:08h.

Anita Matamoros, hija de Makoke, es una de las mejores amigas de Miri Pérez-Cabrero y le dio un consejo antes de despedirse de ella

Miri Pérez-Cabrero y Anita Matamoros son amigas íntimas hasta el punto de que la hija de Makoke es una de las personas a las que la chef le pidió que le escribiera un mensaje en la almohada de lactancia que escogió como objeto personal para llevarse a 'Supervivientes All Stars'.

Ha sido ahora que Miri está nominada por primera vez - sabrá si continúa en el concurso o si es la expulsada el próximo jueves, ya que la salvada en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' fue Jessica Bueno - cuando sus amigos han querido publicar en Instagram el vídeo en el que la hija de Makoke le leyó el mensaje en forma de consejo que le había escrito en el cojín que iba a estar a diario con ella en las playas de los Cayos Cochinos.

"Detrás de cada nube, siempre hay un arcoíris", fue el mensaje que la hermana de Javier Tudela le grabó en la almohada para resaltar que debía ser positiva aún en los peores días o tras las más tensas discusiones y que despertó las carcajadas de la amiga de Alejandro Albalá, ya que recordaba perfectamente que esa frase la pronunció ella en la edición de 2023.

En aquella primera etapa en Honduras, Miri hizo gala de su optimismo al entusiasmarse con la presencia de un arcoíris y decirle esta frase a su compañero Gorka Ibarguren, que no se mostró del todo de acuerdo con ella.