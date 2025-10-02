La televisiva, dispuesta a darlo todo en 'Supervivientes All Stars 2025'
Marta Peñate, instantes después de saber que regresará de nuevo a Honduras con una misión: "Miri, qué ganas tengo de verte"
'Supervivientes All Stars 2025' vive un momento único. La ganadora de la primera edición de 'celebrities', Marta Peñate, vuelve a Honduras dispuesta a darlo todo. Además, se reúne con su amor, Tony Spina, en mitad de un concurso lleno de altibajos.
Jorge Javier Vázquez le ha anunciado al comienzo de la gala que tiene "una misión muy importante", que no es otra que la de "unificar" a ambos equipos en un momento lleno de tensión y donde la convivencia está más viva que nunca. Pero Peñate no paraba de pensar en su amor. "Tengo muchas ganas de verlo. Son nervios de amor, maripositas", comentaba.
Lo que le ha ocurrido a Marta Peñate antes de llegar a los Cayos Cochinos
La canaria aseguraba que estaba más nerviosa que en ninguna otra ocasión. El presentador le preguntaba que hiciese un 'acting' simulando cómo será su reencuentro con Tony Spina, con el que competirá a partir de ahora para llevarse el preciado premio. "Funciono al momento. No sé si lloraré, si voy a tirarme encima...", explicaba en directo como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.
Vázquez insistía en que simulase el momentazo en el que verá por primera vez en Honduras a su pareja. Sin embargo, Marta Peñate compartía lo que le ha ocurrido poco antes de partir hacia Honduras. "Corriendo le abrazaré, aunque me ha venido la menstruación y estoy un poco hinchada, entonces tampoco puedo correr mucho", aseguraba.
"¡Un aplauso para la menstruación de Marta!", lanzaba desde el plató del programa de Telecinco Jorge Javier. "Además, qué oportuna menstruación que rima con unificación" agregaba en directo.