La respuesta de Álvaro García, novio de Gloria Camila, ante la posibilidad de visitarla en 'Supervivientes All Stars'

Álvaro García
Álvaro García posando frente al marInstagram (@alvarogarciamusica)
En los Cayos Cochinos, Gloria Camila se está acordando mucho de su familia, de su novio y de Michu, la madre de su sobrina Rocío y expareja de su hermano José Fernando, que falleció en julio. Para todos ha tenido palabras de cariño y ha subrayado el papel que tienen en su vida. Desde España, su novio, el cantante Álvaro García, le ha asegurado a un reportero de 'Europa Press' que está siguiendo 'Supervivientes All Stars' para ver todo lo que le ocurre a su novia.

Gloria Camila se emociona en ‘Supervivientes All Stars’ al recordar a Michu: “La echo mucho de menos”
En su último post de Instagram, el cantante le ha explicado a sus seguidores que va a volver al estudio para componer nuevas canciones inspiradas en todo lo que ha vivido este verano y al final de su mensaje ha añadido un comentario que sus fans creen que está dedicado a la hija de Ortega Cano: "Y a ti… En el 40°30′N 3°40, aquí te espero". Es por eso que la zona de comentarios de la publicación se ha llenado de referencias a su novia.

Sus fans le han dicho que les encanta su relación y que les gusta mucho la canción 'Gloria Bendita', que saben que compuso inspirado en los primeros meses de relación con la amiga de Jessica Bueno. Y algunos de ellos le han comentado que piensan que va a ir a Honduras a visitarla. "Dinos que vas a Honduras a ver a Gloria, nos morimos con ese reencuentro", ha escrito una fan, a la que el artista le ha respondido con unos emojis de las caritas que se parten de risa.

"Me da que vas a Honduras", le escribe otra fan, a la que Álvaro García ha respondido de forma tajante, aclarándole que no es así. "Noooo, déjate", ha sido su respuesta, a la que le ha añadido de nuevo emojis de las caritas que se parten de risa.

La respuesta de Álvaro García
La respuesta de Álvaro GarcíaInstagram (@alvarogarciamusica)

Quien sí que va a ir a Honduras es Marta Peñate, que llega con la ilusión de ver a su novio, Tony Spina, y con la misión de anunciarle a los concursantes que llega la esperada unificación de los dos grupos.

