Ana Carrillo 03 OCT 2025 - 01:20h.

Alejandro Nieto y Naomi Asensi se han emocionado con el reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars'

Marta Peñate confiesa algo que le ha pasado días antes a poco de partir hacia Honduras

Marta Peñate y Tony Spina han protagonizado un reencuentro lleno de lágrimas y palabras de amor en las playas de los Cayos Cochinos: el concursante de 'Supervivientes All Stars' se ha arrodillado en el suelo al divisar a su novia nadando hacia la orilla para reencontrarse con él y le ha pedido que nadase más rápido porque estaba deseando fundirse en un abrazo con ella.

"No me quiero separar nunca más de ti", ha sido la frase más repetida por el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', mientras que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha confesado más tarde a Jorge Javier Vázquez que su sueño era casarse en Honduras y le pedía que pusiera en marcha la boda porque su deseo es regresar a España convertida en la mujer del hombre con el que planea pasar el resto de sus días.

El reencuentro ha emocionado hasta las lágrimas a dos de sus amigos: Alejandro Nieto y Naomi Asensi. El novio de Tania Medina ha comentado en sus stories que se le ha caído "la lagrimita" en cuanto ha visto al italiano llorar al ver a su novia acercarse a la orilla de la playa en la que Laura Madrueño le había anunciado que había alguien a punto de llegar a los Cayos.

La ganadora de 'GH VIP 8' ha subido un vídeo llorando junto a su amigo, el influencer Jorge Cyrus, con el que comentaba que consideraba que "nadie" la había amado de esa forma porque no imaginaba a ninguna de sus exparejas llorar y arrodillarse así al verla.

Marta de Lola, que compartió aventura con la canaria en la primera edición de 'Supervivientes All Stars', también ha confesado en Instagram su emoción con esta escena, a la que han dado 'me gusta' en Instagram Aurah Ruiz, Elena Rodríguez, Amor Romeira y Makoke, ex de Tony Spina.