Eduardo Pérez-Cabrero se suma al debate sobre el supuesto romance de Miri: "Me gusta el match con Albalá"

Rocío Belén Paleari 02 OCT 2025 - 17:00h.

El padre de la concursante analiza el paso de Miri por Honduras, su nominación y el polémico secreto que reveló Fani sobre Alejandro

Además, la conexión entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá divide a los colaboradores: "Los veo para un Óscar"

Compartir







Eduardo Pérez-Cabrero, padre de una de las protagonistas más comentadas de 'Supervivientes All Stars', habló sobre el concurso que realiza su hija Miri. En una semana marcada por la nominación de la joven y las revelaciones de Fani Carbajo tras su expulsión, el progenitor hizo balance del reality y se pronunció sobre el acercamiento romántico que acapara titulares.

La tercera expulsada del programa, Fani Carbajo, regresó de Honduras con una información explosiva: Miri se sinceró con ella y le contó que Alejandro Albalá no le gusta. Esta revelación generó gran revuelo, ya que la química entre ambos concursantes fue uno de los temas más debatidos de la edición. Las miradas cómplices y los momentos de intimidad entre Miri y Alejandro mantuvieron al público pendiente minuto a minuto.

Consultado sobre esta relación, Eduardo mostró opiniones encontradas. "Me gusta el match, me gustan los ojitos de Miri", reconoció con una sonrisa, dejando entrever que la conexión visual entre ambos no pasó desapercibida para él. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de tener a Albalá como yerno, su respuesta fue clara: "Como yerno, de momento no lo veo", zanjó entre risas. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

Del amor al reality: el desempeño de Miri

Respecto al desempeño de su hija en el reality, el padre se mostró orgulloso y satisfecho. "La veo muy enfocada", aseguró Eduardo, destacando la determinación con la que Miri afronta cada prueba en Honduras. Para él, la actitud de su hija refleja la seriedad con la que tomó este desafío, a pesar de las dificultades propias de la competición.

El momento más divertido de la entrevista llegó cuando le preguntaron qué le diría a Miri si tuviera la oportunidad de comunicarse con ella. "Que no diga tacos, que ya sabe que no me gusta", respondió Eduardo entre carcajadas, mostrando ese lado paternal que cualquier familia reconoce. Esta anécdota reveló un aspecto más íntimo de la relación entre padre e hija, alejado de las cámaras y el espectáculo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La nominación de Miri esta semana añade tensión a su participación. El público decidirá si continúa en la aventura o si, por el contrario, su paso por Honduras llega a su fin. Mientras tanto, el secreto revelado por Fani Carbajo sigue dando de qué hablar y plantea interrogantes sobre la autenticidad del romance que tantas portadas generó. ¡Dale play al vídeo para ver la entrevista completa con Eduardo Perez-Cabrero!