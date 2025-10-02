¿Es más difícil ser fiel si se es guapo? Los colaboradores opinan de la curiosa teoría de Noel Bayarri

Rocío Belén Paleari 02 OCT 2025 - 18:30h.

En plena convivencia en Honduras, Noel desató polémica con su visión sobre la fidelidad. Marta, Suso, Anita y Terelu reaccionan en plató con opiniones contundentes

Además, Noel Bayarri explica en 'Supervivientes All stars' su polémica teoría que relaciona la belleza con la fidelidad: "Voy a ser claro y sincero"

Compartir







En 'Supervivientes All Stars' la convivencia no da respiro y cada semana aparecen nuevas polémicas. Una de ellas lleva el sello de Noel Bayarri, que en plena estancia en Honduras defendió una teoría que no pasó inadvertida: según él, para los guapos es más difícil ser fiel.

La edición 'All Stars' reúne a algunos de los participantes más recordados de anteriores temporadas, lo que garantiza tensión y entretenimiento en partes iguales. Entre pruebas extremas, estrategias y disputas personales, los roces crecen semana a semana.

En medio de ese clima, la teoría de Noel Bayarri encendió el debate. El concursante aseguró que el atractivo físico supone una mayor dificultad a la hora de mantener la fidelidad, una idea que rápidamente se trasladó al plató. En nuestra entrevista con los colaboradores, las respuestas no se hicieron esperar y dejaron claro que la frase de Noel fue vista como un error de cálculo. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones!

Una teoría que "ha quedado vieja"

Suso Álvarez, optó por ironizar tras remarcar que “la sociedad ha cambiado, ese tipo de argumentos al día de hoy se han evolucionado mucho”. Con humor, añadió que a él unos le dicen guapo y otros no, pero que al final “soy lo que yo me crea”.

Anita Williams también intervino para restar peso al físico como único factor determinante: “La guapura va dentro del carisma que tienen las personas”, apuntó, defendiendo que la fidelidad depende más de la personalidad y los valores.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Marta Peñate, actual pareja de Tony Spina, fue tajante: “Lo de Noel ha sido un despropósito”, dijo con gesto serio. Pero después cambió el gesto e hizo alguna broma al respecto. La colaboradora conoce el "humor negro" que tiene el concursante. ¡Dale play al vídeo para ver las declaraciones completas y descubrir qué dijo Marta!