Todo ha ocurrido en la palapa tras la esperada unificación de las dos playas: así ha ocurrido todo

La unificación que se ha producido en la gala de 'Supervivientes All Stars' de este jueves nos ha dejado ya el primer choque entre dos concursantes que nunca antes habían tenido un momento de tensión entre ellos. Todo ha ocurrido en la palapa, cuando Sonia Monroy, instantes antes de que saliera expulsada de Honduras de manera definitiva, se viese envuelta en una discusión más con Miri Pérez-Cabrero. Hasta ahí todo bien, si no fuera porque el choque ha salpicado a Gloria Camila de manera totalmente inesperada para ella y repentina.

"Esta chica viene a provocarme. Mi energía la gasto con personas que realmente me aportan, no que me restan", ha señalado Sonia Monroy, cuyas palabras han sido apoyadas por Miri Pérez-Cabrero. "Luego dicen que nosotros hablamos, al menos nosotros decimos las cosas a la cara. Si te gustan bien y si no también", ha sido lo que ha dicho la influencer dando la cara por su ya examiga en el concurso.

En ese momento, Jorge Javier Vázquez ha salido al paso para dirigirse a Gloria Camila y preguntarle de manera directa lo siguiente: "Gloria, toda esta movida, ahora que estáis unificados, ¿cómo lo vas a vivir?". La hija de José Ortega Cano se ha quedado unos segundos callada y, tras ello, ha mostrado su emoción por el hecho de que las dos playas ya no vuelvan a estar separadas: "Estoy feliz de la unificación y de poder unirme con más gente y relacionarme con gente. Esto es una convivencia y tendremos movidas. Eso de peor o mejor..".

Miri explota ante Gloria Camila

Miri, tras escuchar a Gloria Camila, no ha tardado en saltar, asegurando que no había dicho que Adara fuera mala supervivente. Pero Gloria Camila ha continuado por donde lo había dejado antes: "Todos pescamos, todos intentamos estar pendientes del fuego, todos estamos en las pruebas dándolo todo...", ha dicho la concursante, defendiendo a Adara, puesto que Miri y Sonia Monroy estaban propinándole a la colaboradora más de un zasca.

"Tú en mi playa no estabas cariño", le ha dicho directamente Miri a Gloria Camila, dándose por aludida ante las palabras que acababa de decir esta. "No te estoy hablando a ti Miri. Relájate, estoy diciendo en general", ha dicho una Gloria Camila en shock por cómo se ha puesto Adara con ella y que ha añadido -ante la pregunta de Jorge Javier de cómo cree que se llevará con Miri- que "bien". "Se ha dado por aludida y lo he dicho genéricamente. Siempre se critica quién es buen superviviente y quién no...", ha concluido Gloria Camila.