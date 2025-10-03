Pedro Jiménez 03 OCT 2025 - 02:56h.

Compartir







La salida de Sonia Monroy como cuarta expulsada de 'Supervivientes All Stars' ha dejado un gran vacío en algún que otro concursante, pero sobre todo, en Yola Berrocal, su fiel defensora y amiga, además de compañera en el mundo laboral (ambas conforman la versión actual de 'Sex Bomb', el famoso dúo musical que cantaba aquello de 'ven, ven, ven y dime bam, bam, bam'. Jorge Javier no ha dudado en dirigirse a la cantante y actriz tras el anuncio de la expulsión. Tras las confesiones de Yola, ya a sabiendas de que no estará más presente en el plató, Jorge Javier ha desvelado un "tonteo" entre esta y otro colaborador que ha generado todo tipo de reacciones en plató.