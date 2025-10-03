Jorge Javier Vázquez se interesa por conocer cómo surgió el amor entre Rubén Torres y su pareja, Laura Cantizano

Rubén Torres pone el broche final al baile de la mítica canción de las Sexbomb con su paso estrella: "Si me dejan el tanga, lo hago"

Después de que Rubén Torres se coronase como el primer líder de la nueva 'Playa Leyenda' tras la unificación, no solo Laura Madrueño quedaba asombrada con el esfuerzo de los supervivientes.

La novia del concursante, Laura Cantizano, estaba muy atenta desde el plató de ‘Supervivientes All Stars 2025’, observando atentamente todos los movimientos de su pareja: "Me van a tener que poner un babero". Es en este momento en el que Jorge Javier Vázquez aprovecha para preguntarle por todos los detalles de su relación.

Los detalles de la relación de Torres y Laura

Según apunta la defensora de Torres, llevan juntos "casi un año vamos a hacer", es decir, once meses. Esto le hace preguntarse al presentador si durante su anterior participación en Honduras, ambos ya habían iniciado una relación: "Me había liado con él, pero no era mi novio. Lo que pasa es que parece que tienes que ser novia el primer día".

Y es que a Laura Cantizano le parece muy importante este matiz: "Hay que aclararlo, que llevo un año aclarándolo". De hecho, aún tardaron "unos cuantos meses" después de que su aventura en el concurso finalizase.

Otra de las preguntas que le surgen a Jorge Javier es que si el lío bien, a lo que ella responde entre risas: "Sí. A mí si no me das caña, no estoy contigo". "Damos caña, somos los dos iguales", afirma la defensora.