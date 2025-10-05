Rocío Belén Paleari 05 OCT 2025 - 19:00h.

Los colaboradores respondieron con humor qué habilidad especial les ayudaría a sobrevivir en los Cayos Cochinos

Además, Marta Peñate, en exclusiva, sobre su vuelta a 'All Stars': "Dije que sí por Tony, y tengo un mensaje especial para Miri"

En la última gala de Supervivientes All Stars lanzamos una divertida pregunta a los colaboradores: si fueras concursante del reality, ¿qué superpoder tendrías para sobrevivir en Honduras? Las respuestas no defraudaron y dejaron momentos tan frescos como inesperados.

Terelu fue la primera en animarse y sorprendió con un sinceramiento muy divertido: “No soporto el Polo Norte ni Alaska, pero soporto el frío”. Su resistencia a las bajas temperaturas podría convertirse en su mayor aliado frente a las noches de humedad y viento en los Cayos Cochinos.

Anita Williams, siempre reflexiva, optó por una habilidad más íntima: “El poder estar sola, conmigo misma”. Explicó que en su casa tiende a enredarse en pensamientos, pero que en la isla eso no le pasaba. Un superpoder perfecto para un concurso donde la soledad y el aislamiento juegan un papel decisivo.

Por su parte, Suso Álvarez no perdió la ocasión de bromear y soltó entre risas: “Se me da muy bien hacerme el tonto”. Una habilidad que, según él, resultaría clave para esquivar responsabilidades y pasar desapercibido en los momentos más tensos de la convivencia en el campamento.

Y como no podía ser de otra manera, Marta Peñate también respondió: “Yo tengo un superpoder…”. ¿Quieres saber cuál es? Dale play al vídeo y descúbrelo.

Fani Carbajo, tercera concursante expulsada, volvió de las playas de Honduras con un gran secreto. En su reaparición, soltó una bomba: aseguró que Miri Pérez-Cabrero no está tan “pillada” de Alejandro Albalá como se ha mostrado ante la audiencia. Según Fani, la propia Miri le contó en privado que no siente un enamoramiento real por Albalá, lo que pondría patas arriba la percepción que teníamos hasta ahora de este romance. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis de los colaboradores!

Nominaciones y tensión: cómo está el concurso hasta ahora

La aventura de 'Supervivientes All Stars' no dio tregua ni a los concursantes ni a los colaboradores del programa. Entre expulsiones, reencuentros y nuevas nominaciones, la tensión subió en Honduras. Sonia Monroy se convirtió en la última expulsada y protagonizó una de las despedidas más emotivas de la edición al regalarle a Miri un jersey con la imagen de un corazón. Un gesto que conmovió a todos y que dejó clara la unión que surgió entre ambas durante el concurso.

Mientras tanto, la isla también vivió cambios importantes. Marta Peñate aterrizó en los Cayos Cochinos con una misión clave: unificar. Su reencuentro con Tony Spina estuvo lleno de complicidad, pero lo más relevante fue que desde la llegada de Marta los concursantes dejaron de dividirse entre las playas 'Caos' y 'Armonía'. Ahora todos conviven en un mismo escenario llamado 'Leyenda', donde las estrategias y alianzas se juegan en un tablero común.

En paralelo, las nominaciones volvieron a agitar los ánimos. En la cuerda floja, están: Gloria Camila, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero y Jessica Bueno, quienes tendrán que ganarse el próximo jueves el favor del público para continuar en el reality.