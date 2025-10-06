Pedro Jiménez 06 OCT 2025 - 00:53h.

Rubén Torres se ha marcado una increíble prueba de apnea durante la última entrega de 'Supervivientes All Stars'. El bombero ha hecho un tiempo de cuatro minutos y 45 segundos, casi al borde de llegar a los cinco minutos y protagonizando una heroica prueba al alcance de muy pocos. Jessica Bueno le ha seguido el ritmo hasta que este se ha desatado por completo, con una actuación que ha generado todo tipo de reacciones: "Nos has dejado la piel de gallina", ha señalado Laura Madrueño.

(Noticia en elaboración)