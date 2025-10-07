Makoke, sin filtros sobre la vida en Honduras: "Cuando tienes tanta hambre, la convivencia te da igual"

Rocío Belén Paleari 07 OCT 2025 - 16:02h.

Hambre, cansancio… y mucha tensión: los colaboradores se mojan sobre lo que más afecta a la convivencia en 'Supervivientes', ¡dale play!

Llevan más de un mes en Honduras y el desgaste ya se nota. Las caras de los concursantes hablan por sí solas: la falta de comida, las noches interminables y la convivencia forzada están empezando a pasar factura. Pero, ¿qué es lo que realmente cambia el ánimo de los supervivientes? ¿El hambre o el cansancio?

Esa fue precisamente la pregunta que lanzamos a varios colaboradores y exconcursantes, y sus respuestas no dejaron a nadie indiferente. En exclusiva para esta web, Miguel Frigenti, Makoke, Anita Williams y Alejandro Nieto se atrevieron a mojarse sobre qué factor creen que desata más tensiones entre los robinsones cuando la isla se vuelve insoportable.

La cuestión llega en un momento en el que el reality atraviesa su punto más delicado: el grupo acumula semanas sin apenas dotación, el clima no da tregua y la falta de descanso ha provocado las primeras crisis emocionales entre los participantes. La paciencia se agota, las discusiones se multiplican y cada palabra se mide al milímetro.

Por eso, quisimos ir más allá del simple debate. ¿Es el hambre el gran enemigo del concurso o el cansancio el que termina rompiendo la convivencia? ¿Qué pesa más: no poder dormir o no tener nada que comer? Los colaboradores lo analizan desde distintos ángulos —algunos con experiencia propia en la isla y otros desde su faceta más analítica—, y lo cierto es que sus argumentos reflejan que 'Supervivientes' no solo es un reto físico, sino también psicológico.

Lo interesante es que no todos coinciden. Mientras unos apuntan a la importancia de la fortaleza mental, otros reconocen que el cuerpo tiene un límite y que la falta de energía termina sacando el peor carácter. Pero eso sí: todos admiten que, tras más de un mes de convivencia extrema, cualquier pequeño detalle puede convertirse en una chispa de conflicto. Dale al play y descubre qué opinan los colaboradores sobre el verdadero reto de ‘Supervivientes’: ¿es el hambre, el cansancio… o la mente la que acaba decidiendo quién resiste y quién se rinde?

