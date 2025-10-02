Suso Álvarez reivindicó el concurso de Fani Carbajo: "Fue una expulsión injusta"

Rocío Belén Paleari 02 OCT 2025 - 13:03h.

El colaborador analizó el concurso que ofreció la participante en el reality

Marta Peñate, en exclusiva, sobre su vuelta a 'All Stars': "Dije que sí por Tony, y tengo un mensaje especial para Miri"

Compartir







La aventura de Fani Carbajo en 'Supervivientes All Stars' llegó a su fin. La concursante se convirtió en la tercera expulsada definitiva de esta edición, dejando atrás semanas de intensas emociones y un recorrido que, según muchos, prometía dar mucho más de sí. Entre quienes más han lamentado su salida se encuentra Suso Álvarez, colaborador habitual de los debates, que se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

La salida de Carbajo estuvo marcada por un emotivo adiós con Adara Molinero. Ambas comenzaron el concurso enfrentadas, con rifirrafes que prometían durar toda la temporada, pero poco a poco fueron acercando posturas hasta construir una relación inesperada. Su despedida, con lágrimas incluidas, evidenció el vínculo que se forjó entre ellas pese a las diferencias iniciales.

“Me ha encantado el concurso de Fani”, aseguró Suso con firmeza al valorar su paso por Honduras. Para el colaborador, la audiencia ha sido demasiado severa con la exconcursante, a quien considera una de las participantes más activas del reality. “Es una injusta expulsión”, añadió, dejando claro que, a su juicio, Fani merecía continuar en la competición. ¡Dale play el vídeo para escuchar el balance completo!

El secreto que trajo de Honduras

Suso, por su parte, también se refirió en la entrevista a las capacidades televisivas que tiene la concursante. Para él, Carbajo es espontánea y natural, algo que se está perdiendo en televisión que los realities de este tipo agradecen. En esta línea, la concursante regresó de Honduras con un as bajo la manga, dejando en claro que sus aportes al programa no se han terminado.

Fani trajo consigo uno de los secretos mejor guardados de los Cayos Cochinos: un secreto que involucra directamente a Miri Pérez-Cabrero. Según reveló, Miri le dijo en Honduras que no le "gusta nada" Alejandro Albalá, lo que podría dar un nuevo giro a la trama sentimental dentro del concurso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estas palabras no pasaron desapercibidas. Con la revelación de Fani, el reality suma una nueva arista que, sin duda, dará que hablar en los próximos días.

Mientras tanto, la aventura sigue en marcha para el resto de supervivientes, que deberán adaptarse a la ausencia de Fani. Su salida ha dejado claro que en 'Supervivientes All Stars' todo puede cambiar de un momento a otro y que la audiencia, al final, tiene la última palabra. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones de Suso Álvarez!