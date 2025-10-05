Las ayudas secretas que pedirían los colaboradores en Honduras: "Es lo mejor que te pueden dar"

Rocío Belén Paleari 05 OCT 2025 - 17:01h.

Terelu Campos, Marta Peñate, Suso Álvarez y Anita Williams responden con humor y picardía a una divertida pregunta en la que se imaginaron como concursantes del reality

Además, Fani Carbajo, sin filtros, tras ser expulsada de 'Supervivientes All Stars': "Voy a comerme a mi novio a besos"

Compartir







La tensión en 'Supervivientes All Stars' sigue en aumento tras la emotiva expulsión de Sonia Monroy. La concursante se convirtió en la cuarta expulsada de la edición y se despidió entre lágrimas y con un sentido adiós a sus compañeros, dejando un vacío en la convivencia. Mientras tanto, la competición continúa con Gloria Camila, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero y Jessica Bueno como nominados de la semana, quienes ya comienzan a sentir el peso de la incertidumbre.

En medio de este clima de nervios y alianzas cambiantes, lanzamos a los colaboradores una pregunta con trampa pero cargada de humor: si ellos fueran concursantes y los espectadores pudieran regalarles una ayuda secreta, ¿qué pedirían? Las respuestas no solo arrancaron carcajadas, también reflejaron el ingenio y la picardía de cada uno. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas las delcaraciones!

De la estrategia de Terelu al hambre de Suso Álvarez

Con estas ocurrencias, los colaboradores demostraron que, aunque no estén en la isla, saben perfectamente cómo sacarle chispa al juego. El reality continúa al rojo vivo y cada detalle, dentro y fuera de Honduras, sigue alimentando la conversación de la audiencia más fiel de Telecinco.

Terelu Campos fue directa y contundente, demostrando que en este reality la estrategia es fundamental: “La inmunidad, hombre, eso es lo mejor que te pueden dar”, aseguró sin titubear. Su respuesta fue una muestra de astucia, ya que pocos beneficios resultan más valiosos que evitar la nominación en una edición tan reñida.

Por su parte, Marta Peñate no perdió su característico desparpajo. Fiel a su estilo, soltó entre risas: “Que le den por saco a mi familia, a mí que me den comida”. Con esta frase, la colaboradora dejó claro que, en la isla, el hambre manda por encima de todo y que la supervivencia pasa por llenar el estómago antes que por los sentimentalismos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Suso Álvarez se puso nostálgico y recordó su experiencia previa en Honduras, cuando lo pasó realmente mal. Entre la broma y la sinceridad, nos contó cuál sería su petición estrella: “Una paella”, dijo evocando esos momentos de penuria gastronómica que marcaron su paso por el concurso.

Por último, Anita Williams sorprendió con una respuesta práctica y original. Su ayuda soñada no apuntó a la comida ni a la inmunidad, sino a algo mucho más útil en el día a día de los supervivientes. ¡Dale play al vídeo para descubrir las declaraciones de la colaboradora!

Los colaboradores opinan sobre el secreto mejor guardado de Miri y Albalá: "Me gusta el amor verdadero"

Fani Carbajo, la tercera expulsada del reality, volvió de las playas de honduros con un secreto que lo cambia todo. En su reaparición, soltó una bomba: aseguró que Miri Pérez-Cabrero no está tan “pillada” de Alejandro Albalá como se ha mostrado ante la audiencia.

Para contrastar esa versión, nos acercamos a los colaboradores del espacio: Terelu Campos, Suso Álvarez y Anita Williams, quienes no rehusaron comentar al respecto. Las declaraciones ofrecen distintos matices, aunque todos coinciden en que lo dicho por Fani merece atención. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis completo!