La decisión de Gloria Camila, Adara Molinero y Jessica Bueno de no compartir una recompensa desató un conflicto en la playa… y ahora también en plató

Los colaboradores de 'El tiempo justo' reaccionan una de las polémicas más virales de la semana, con posturas divididas y un comentario de Alexia Rivas que no deja lugar a dudas, ¡dale play!

En 'Supervivientes All Stars', ya no se sobrevive solo al hambre, al frío o a las pruebas. También hay que enfrentarse al juicio público. Esta semana, una lasaña ha servido de catalizador para una de las mayores polémicas del concurso: Gloria Camila, Adara Molinero y Jessica Bueno decidieron no compartir la recompensa con el resto del grupo… y eso lo ha cambiado todo.

El estallido emocional de Miri Pérez, sintiéndose traicionada tras haber tenido gestos generosos en el pasado, ha traspasado la pantalla. Pero lo más interesante no ha sido lo que pasó en Honduras, sino cómo ha resonado en plató.

Nos hemos colado en el plató de 'El tempo justo' y sus colaboradores se han mojado en exclusiva para esta web, con opiniones que no dejan a nadie indiferente.

Alexia Rivas no ha podido evitar referirse al pasado entre Miri y Adara, recordando quién ayudó a quién cuando más lo necesitaba. Miguel Frigenti, por su parte, ha querido ir más allá del plato de lasaña y ha puesto el foco en el comportamiento posterior: las risas, los comentarios, la falta de empatía. Y Miguel Ángel Nicolás… ha soltado una frase que ha congelado el plató por un momento.

El debate está servido: ¿dónde está el límite entre la estrategia y la falta de valores? ¿Justifica el hambre cualquier decisión? ¿Se puede jugar a ganar sin perder la humanidad? Dale al play y escucha las opiniones completas. Porque la lasaña fue solo la chispa… pero el verdadero incendio es lo que vino después.

La boda de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' no solo ha sido el momento más emotivo del reality, también el más comentado. Su enlace en los Cayos Cochinos ha reavivado la conversación dentro y fuera de la isla, generando reacciones en redes, en los platós… y también entre los colaboradores de 'El tiempo justo'. En exclusiva para esta web, Alexia Rivas, Miguel Frigenti y Miguel Ángel Nicolás comparten su visión sobre un enlace que ha dividido opiniones por igual: para algunos, un gesto de amor puro; para otros, una jugada tan romántica como televisiva. Dale Play.