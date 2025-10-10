Ana Carrillo 10 OCT 2025 - 16:50h.

Arkano ha creado un rap para apoyar a su amigo, Rubén Torres, que está nominado por primera vez

Por primera vez en esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se encuentran nominados cuatro chicos y uno de ellos abandonará el programa el próximo domingo en 'Conexión Honduras', ya que las reglas del juego han cambiado y habrá una expulsión que pillará por sorpresa a los concursantes.

Los cuatro chicos que están nominados son: Carlos Alba, Rubén Torres, Noel Bayarri y Tony Spina; los tres primeros porque sus compañeros los votaron y el novio de Marta Peñate porque la líder, Miri Pérez-Cabrero, así lo decidió.

El rap de Arkano

Arkano y Rubén Torres se hicieron inseparables en 'Supervivientes 2023', donde también conectaron mucho con Javier Ungría y Gorka Ibarguren. Es por eso que ahora que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se encuentra nominado, su novia, Laura Cantizano, ha rescatado un vídeo que grabó este verano con el artista, donde cantan juntos un rap para pedirle al público su apoyo.

"Me han nominado pero espero que me hayas salvado, porque sino a mi casa... Espera, espera", empieza diciendo Torres en ese vídeo, al que se une su amigo, que ostenta un récord Guinness por la rima improvisada más larga del mundo con 24 horas, 34 minutos y 27 segundos.

"La cosa es que como no salves a Torres esta semana voy a aparecerme en tu casa rapeando a las tres de la mañana. Hola, ¿qué tal? Soy el Arkano de la muerte, o salvas a Torres o siete años de mala suerte. Lo sabe la gente, está en su mente y en mi mente: ¡Torres 2025, ganador de 'Supervivientes'!", rapea Arkano.