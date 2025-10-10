¿Marta Peñate y Tony Spina no tienen amigos? Los colaboradores de 'El tiempo justo' responden

Rocío Belén Paleari 10 OCT 2025 - 15:59h.

Los colaboradores de 'El tiempo justo' analizaron si Marta y Tony tienen amigos o viven demasiado encerrados en su burbuja de pareja

Además, Alexia Rivas, rotunda con Gloria Camila, Adara y Jessica por no compartir la lasaña: "Falta de valores"

La boda de Marta Peñate con Tony Spina en Honduras estuvo rodeada de polémicas. Primero, porque la flamante novia retiró la invitación al concursante Noel Bayarri. Luego, porque Oriana Marzoli, el mismo día de la ceremonia, envió un polémico mensaje. Entre las cosas que dijo dejó insunar que la pareja carece de amistades al desearles "una vida llena de amigos".

Nos colamos en el plató de 'El tiempo justo' para preguntarles a los colaboradores qué opinan sobre este tema. Hicimos la pregunta que quedó flotando en el aire: ¿realmente Marta y Tony tienen un círculo de amistades amplio o viven demasiado encerrados en su burbuja de pareja? ¡Dale play al vídeo para descubrir las opiniones de los colaboradores!

Del mundo televisivo al mundo de pareja

Miguel Frigenti fue directo al analizar la situación. El colaborador explicó que Marta es una persona que vive mucho la tele y aclaró que para él sus amigos son los de toda la vida o los que pudo hacer fuera del medio. "En eso tiene ese concepto un poco difuso o un poco diferente a mí", dijo. Frigenti dio a entender que la forma de relacionarse de Marta se encuentra muy ligada al mundo televisivo.

Miguel Ángel Nicolás aportó otra perspectiva interesante. El colaborador no considera necesariamente malo no tener muchos amigos. Sin embargo, aclaró: "Ellos viven demasiado en su mundo de pareja". Esta observación resultó reveladora porque señaló que Marta y Tony forman una burbuja muy cerrada donde su relación lo es todo, dejando poco espacio para otras conexiones.

Los tres colaboradores coincidieron en un punto: la pareja vive muy centrada en su relación. Esto no significa algo negativo per se, pero sí explica por qué su mundo parece girar constantemente en torno a ellos mismos y a las redes sociales. Alexia Rivas dio una declaración muy directa al respecto. ¡Dale play al vídeo para descubrir la opinión de la colaboradora!

Miguel Frigenti sobre la polémica por los invitados a la boda de Marta: "Lo puedo entender"

La polémica surgió cuando Marta Peñate canceló la invitación que envió inicialmente al concursante Noel Bayarri, con quien, en principio, mantiene una buena relación. La decisión respondió a la mala relación que existe entre Bayarri y Spina dentro del reality, donde ambos compiten actualmente y, por momentos, tienen roces en la convivencia. Le preguntamos a los colaboradores del 'El tiempo justo' su opinión sobre la polémica. ¡Dale play al vídeo para descubrir las declaraciones completas!

Alexia Rivas defiende a Oriana Marzoli tras el mensaje a Marta Peñate por su boda: "Me pareció divertidísimo"

Oriana Marzoli, ex de Tony y una de las concursantes más explosivas de la historia del reality, quiso "felicitar" a los novios con un mensaje que ha encendido las redes y dividido al plató de 'El tiempo justo'. "A mí me da igual si os casáis o no, pero esto es un circo…", comenzaba Oriana en su vídeo, cargando contra la canaria y recordando viejas contradicciones. "Y a mi queridísimo ex, Tony Spina… os deseo una vida llena de gimnasio y cosas que hacer para no tener que criticar al resto de los mortales", concluía, con su habitual tono irónico. ¡Dale play para escuchar el análisis de los colaboradores!