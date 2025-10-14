El amor y sus locuras, según los colaboradores de Telecinco: "No hay reglas, cada pareja es un mundo"

Rocío Belén Paleari 14 OCT 2025 - 11:46h.

'El loco amor' sigue mostrándonos episodio a episodio los reveses de la conquista; por eso, pedimos a los colaboradores que nos ayuden a definir el amor en pocas palabras

Las armas secretas para ligar: los fans de 'El loco amor' cuentan cuáles son sus trucos de conquista

‘El loco amor’, el reality de Mediaset Infinity que tiene a toda España pegada a la pantalla, no deja de dar giros inesperados. El camino de la conquista tiene muchas formas y es por eso que el programa que presentan cada tarde Sebastián Gallego y Oriana Marzoli es tan entretenido.

Nos hemos colado por los platós y pasillos de Mediaset para preguntarles a Terelu, César Muñoz, Alexia Rivas, Anita Williams, Alejandro Nieto, y Miguel Frigenti cómo definirían el amor en una sola frase. Y las respuestas, la verdad, tienen de todo. Desde lo profundo hasta lo práctico, pasando por lo emocional. Cada uno lo ve a su manera. ¡Dale play al vídeo para descubrir qué piensan sobre el amor!

Desde la misma onda hasta sentar las bases de la confianza

Para Terelu, el amor va mucho más allá de lo romántico. "El amor es mucho más que el amor de pareja", dice la colaboradora, dejando claro que hay mil formas de querer y todas son igual de importantes.

Alexia Rivas da una definición que lo engloba todo: "El motor de la vida". Porque el amor, en cualquiera de sus formas, es lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que nos hace levantarnos cada mañana.

Alejandro Nieto, por su parte, pone el foco en dos pilares fundamentales. Y César Muñoz, por su parte, da una de las características más importantes que tiene el amor para él. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas las definiciones!

¿Sabrán los concursantes definir el amor?

Mientras tanto, en el plató de 'El loco amor', las cosas se ponen cada vez más calientes. Marc Kitus se ha convertido en el soltero inconquistable del momento y su conquista está siendo todo un espectáculo. Angela lo ha emocionado con un regalo inesperado en una de sus citas más especiales. La llegada de dos visitas inesperadas le dio un giro importante a su historia, y Fátima cayó rendida ante la mirada de Alejandro, otro de los nuevos conquistadores que ha entrado pisando fuerte.

Pero no todo es color de rosa en este reality. Porque si algo demuestra este programa es que definir el amor es complicado, pero vivirlo en directo, con cámaras delante y con el corazón en juego, es aún más difícil. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas las definiciones!

'El loco amor' saca a relucir todo lo que somos capaces de hacer por amor: "Soy una persona muy impulsiva"

Salimos a la calle para preguntar a los viandantes una cuestión universal: ¿alguna vez te has peleado por amor?

Las respuestas no pudieron ser más variadas. Desde quienes aseguraron tajantes que jamás se han peleado por una relación —"Siempre he preferido a mis amigos antes que cualquier otra cosa"— hasta aquellos que reconocieron que sus amigas y ellas habían coincidido en gustos, aunque sin llegar a enfrentarse: "Tenemos estilos muy diferentes, lo que me gusta a mí ya no le gusta a la otra". ¡Dale play al vídeo para descubrir todas las respuestas!