Pedro Jiménez 13 OCT 2025 - 01:54h.

Los dos concursantes dejan su reconciliación atrás y protagonizan su mayor enfrentamiento en 'Supervivientes All Stars' hasta la fecha

Dos concursantes han acabado durante la gala de 'Supervivientes All Stars' de este domingo en Telecinco fuera de sí tras una gran bronca en la palapa. Se trata de Iván González y Gloria Camila, quienes al comienzo del reality dejaron claras sus diferencias y posturas y, posteriormente, una reconciliación nos hacía pensar que iban a dejar los malos rollos atrás. Una reconciliación que parece ya formar parte del pasado, puesto que en la última gala han dejado claro que prefieren no mantener relación en 'Playa Leyenda'.

Y es que, últimamente en la playa, los choques de Iván González con Gloria Camila se multiplican. El último se ha dado por las nominaciones de Iván durante la pasada gala, sacando a la palestra a concursantes que parecían intocables para él y generando más de una discusión en la playa, además de reacciones fuertes, como la de la hija de José Ortega Cano y Jessica Bueno.

Un choque que de primeras ha sido entre Gloria Camila e Iván y que ha salpicado a Jessica Bueno por el mote que le ponía Iván a esta después de que diese la cara por su amiga: "¿Qué ha dicho la asistenta?". "Te han calado", ha dicho una y otra vez la ex de Kiko Rivera, mientras que Iván González no se ha acobardado, asegurando que si le han calado pueden "nominarle" cuando quieran. Además, Jessica Bueno le ha reprochado que ella siempre ha nominado a aquel con quien ha "tenido problemas", lo que ha sido tachado por Iván de "complot".

Gloria Camila acaba entre lágrimas en la playa

El enfrentamiento en la playa no se ha acabado aquí: Gloria Camila le ha llamado a Iván "falso" y este se ha sincerado señalando que le dio una oportunidad de abrirse con ella y "una vez más le ha fallado". Hay que recordar que los dos han intentado dejar los malos rollos de lado, pero de nuevo parece que vuelve a haber discordia entre ellos.

De hecho, Gloria Camila ha acabado entre lágrimas en la playa subrayando que ha "llorado con él", llegando a ser -según ha confesado- uno de sus intocables: "Lleva haciéndome la psicológica y calculando el concurso entero desde el principio. Me siento decepcionada y mal".