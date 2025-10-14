Ana Carrillo 14 OCT 2025 - 18:31h.

Marta Peñate le ha pedido a sus seguidores que apoyen a Gloria Camila, que está nominada

Fani Carbajo pronostica quién será el ganador y los finalistas de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Tras la expulsión sorpresa del domingo, que hizo que Noel Bayarri saliera del concurso, hubo nuevas nominaciones en 'Supervivientes All Stars' que han hecho que cuatro concursantes vuelvan a estar en la cuerda floja. Iván González, Adara Molinero, Gloria Camila y Miri Pérez-Cabrero se juegan la expulsión y sus familiares y amigos ya están pidiendo a sus seguidores que voten a través de la app de Mediaset Infinity.

Todos se han sometido ya, Adara y Miri varias veces, al juicio de la audiencia, que ahora tiene que decidir quien se queda a las puertas de la recta final. Como en esta ocasión Tony Spina no está nominado, Marta Peñate le ha pedido a sus seguidores que voten primero a la hija de Elena Rodríguez y, después, a la de Ortega Cano.

"Salvar Adara. Porque me da igual lo que piense la gente, por los momentos en los que he estado mal y has estado a mi lado incondicionalmente, por ser leal con Tony, gracias. Con tus más y tus menos eres un entretenimiento andante", ha escrito la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'La isla de las tentaciones' en la red social X, donde ha añadido que después de conseguir que se salve su amiga, le gustaría que sus fans apoyen a Gloria Camila.