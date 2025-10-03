Rocío Belén Paleari 03 OCT 2025 - 16:50h.

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha entrado en un punto clave de la competición. En los Cayos Cochinos, los concursantes afrontan una semana marcada por giros inesperados. Rubén Torres fue los protagonistas de la noche al nominar directamente a Jessica Bueno. Mientras tanto, Sonia Monroy se convirtió en la cuarta expulsada del reality, una decisión que dejó a todos con la boca abierta en el plató. Y como gran sorpresa, Marta Peñate regresó a Honduras, donde anunció la unificación de las dos playas, un cambio que ya empezó a poner en tensión a los supervivientes.

En plató, tuvimos la oportunidad de hablar con Laura Cantizano, la novia de Rubén Torres. Con una sonrisa nerviosa, se sinceró y dijo que la ausencia de su pareja estaba siendo dura: "Lo echo mucho de menos, estoy acostumbrada a estar con él las 24 horas", admitió. ¡Dale play al vídeo para ver la entrevista completa!

El mensaje intímo que daría a Rubén Torres

Entre bromas y recuerdos, Laura reveló qué le diría al concursante si tuviera la oportunidad de mandarle un mensaje secreto desde España: “Que se acuerde de la última noche”, dijo con complicidad, antes de añadir entre risas: “De todo lo que hablamos”. Una sinceramiento cargado de intimidad que dejó claro el fuerte vínculo que mantiene con Torres a pesar de la distancia.

La unificación de playas ya cambió las dinámicas del concurso y dejó en evidencia que los supervivientes entraban en una etapa decisiva. Para Torres, la nominación a Jessica Bueno y la presión del nuevo escenario significaron un reto adicional.

Con la recta final acercándose, Rubén Torres sigue peleando por mantenerse en los Cayos Cochinos, mientras en España su novia aprovechó para darle un consejo público al superviviente: “Que sonría, porque me encanta verlo sonreír”. Un deseo sencillo pero revelador, que mostró la forma en que Laura lo acompaña desde fuera. ¡Dale play al vídeo y descubre todo lo que Laura tiene para decir a Rubén Torres!

Eduardo Pérez-Cabrero se suma al debate sobre el supuesto romance de Miri: "Me gusta el match con Albalá"

Laura Cantinzano no fue la única familiar presente en plató esa noche. También tuvimos la oportunidad de hablar con Eduardo Perez-Cabrero, el padre de Miri, que lanzó todo lo que piensa respecto del "match" de su hija con Alejandro Albalá. Pero Fani Carbajo, regresó de Honduras con una información explosiva: Miri se sinceró con ella y le contó que Alejandro Albalá no le gusta. Esta revelación generó gran revuelo, ya que la química entre ambos concursantes fue uno de los temas más debatidos de la edición. Las miradas cómplices y los momentos de intimidad entre Miri y Alejandro mantuvieron al público pendiente minuto a minuto. ¡Dale play para escuchar las declaraciones del padre de Miri!