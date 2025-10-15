Rocío Belén Paleari 15 OCT 2025 - 00:06h.

Eduardo Pérez-Cabrero, padre de Miri, elogia el esfuerzo y la fortaleza mental de Alejandro Albalá tras ser el quinto expulsado y predice el futuro de su hija en Honduras, ¡dale play!

Además, se suma al debate sobre el supuesto romance de Miri: "Me gusta el match con Albalá"

Alejandro Albalá fue el quinto expulsado del 'Supervivientes All Stars'. Su salida no solo impactó a los seguidores del concurso, también a quienes han estado observando con atención su evolución emocional junto a Miri, una de las protagonistas más destacadas de esta edición. Su padre, Eduardo Pérez-Cabrero, ha valorado públicamente tanto el concurso de Alejandro como el nuevo rumbo que tomará el de su hija sin él en la isla, en exclusiva para esta web.

"Alejandro me encantó", afirmaba Eduardo, recordando especialmente el esfuerzo del joven en una de las primeras pruebas: "Estaba agarrado a un palo, con el pie a cuatro centímetros del suelo, y aún así aguantó hasta el final. Ganó el collar del líder. Es una persona con muchísima fuerza mental y espiritual", elogió.

Pese a las recientes declaraciones de Fani Carbajo, que aseguraba que Miri le confesó que Albalá "no le gustaba", el padre de la concursante valoró de forma positiva la conexión entre ambos. "Al tener ese inicio de relación emocional con Miri, me cae bien. Se acompañaban mucho. Le daba fuerza, optimismo, y esa parte que falta en 'Supervivientes' cuando estás solo", reflexionó.

¿Cómo afectará la marcha de Albalá a Miri?

Con la expulsión de Albalá, la pregunta es inevitable: ¿Cómo afectará esta marcha a Miri? Eduardo se mostró confiado. Respecto al futuro de la relación entre su hija y el ex de Isa Pantoja, el padre de Miri fue cauto: "En la isla todo se magnifica. Es algo que tendrán que ver ellos fuera".

El comentario deja la puerta abierta a lo que ocurra después del reality, pero marca distancia con un entusiasmo prematuro. Cabe recordar que, días antes, cuando se le preguntó por Albalá como posible yerno, Eduardo fue tajante —entre risas—: "Como yerno, de momento no lo veo".

Con Miri nominada esta semana y su compañero más cercano fuera del concurso, su permanencia dependerá del apoyo del público. Su padre, sin embargo, mantiene la fe intacta: "La veo muy enfocada. Está haciendo un concurso serio y con ganas".

Mientras tanto, la audiencia sigue pendiente del desenlace de este vínculo y del futuro de Miri en la aventura más extrema de la televisión. ¿Será capaz de brillar por sí sola o la ausencia de Albalá cambiará su rumbo en Honduras? ¡Dale play al vídeo para ver la entrevista completa con Eduardo Pérez-Cabrero!