Los familiares de Gloria Camila e Iván González opinan sobre los constantes enfrentamientos entre ambos concursantes. Abraham ve obsesión, mientras Chema apuesta por la reconciliación

Además, el comentario de Iván González a Gloria Camila que ha dejado atónito a Jorge Javier: "Me ha llamado la atención"

La convivencia en los Cayos Cochinos sigue dando titulares. Gloria Camila e Iván González, dos de los concursantes más polémicos de esta edición de 'Supervivientes All Stars', mantienen una guerra que no cesa. Ambos están nominados esta semana, y la tensión entre ellos alcanza niveles insospechados. Hemos hablado con sus familiares para conocer qué piensan sobre esta relación tan conflictiva.

Cuando se anunció el concurso, todos esperaban que la historia entre estos dos concursantes ocupara horas de televisión. La prensa del corazón los vinculó en numerosas ocasiones, y el público quería saber si finalmente aclararían qué pasó entre ellos. Según Iván, tuvieron un encuentro en su casa tras acudir juntos a la inauguración de una discoteca. Gloria Camila, que por entonces se encontraba en pareja, negó rotundamente esta versión y acusó al concursante de inventar historias para ganar protagonismo.

Lejos de verse las caras con buena sintonía, la relación entre ambos comenzó con roces desde el primer día. Los enfrentamientos se han sucedido semana tras semana, y aunque hubo un brevísimo intento de tregua, duró poco. El último episodio tuvo como protagonista la comida. Gloria acusó a Iván de falta de compañerismo por querer repartir alimentos solo a ciertos compañeros: "Querían repartir lo mismo que los que no habíamos comido nada", explicó la concursante.

Hemos preguntado a sus familiares qué opinan de esta situación. Abraham González, hermano de Iván, lo tiene claro: Gloria Camila e Iván no tienen ninguna relación, simplemente, Gloria Camila está "picada" con su hermano. Para Abraham, la única relación que existe es que Gloria quiere ver nominado a Iván. Además, lanza una acusación general: "Allí lo único que quieren a los hombres nominados", en referencia a las concursantes de los cayos.

Chema, primo de Gloria Camila, tiene una visión más esperanzadora. Para él, el problema tiene que ver con que ambos tienen carácter muy fuerte. Se muestra optimista respecto del vínculo entre ambos concursantes y sostiene la idea de que lograran solucionar todos los rifirrafes. "Chocan porque están con hambre, están pasándolo mal, está lloviendo muchísimo", justifica.

La pregunta ahora es si alguno de los dos abandonará la isla este jueves. Sea quien sea el expulsado, quedará claro si esta guerra continúa o si, finalmente, ambos encuentran la paz. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

