Ana Carrillo 16 OCT 2025 - 23:55h.

Laura Cantizano, novia de Rubén Torres, ha ido a plató acompañada por su hijo Kilian, fruto de una relación anterior

El divertido momento en el que Suso Álvarez invita a Marta López a su boda en 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Laura Cantizano, novia de Rubén Torres, está ejerciendo como su defensora en plató y está feliz por poder ver a su pareja resistiendo en el concurso y recibiendo el apoyo del público, pues la única vez que ha estado nominado, la audiencia de 'Supervivientes All Stars' lo ha salvado. En las redes sociales también lo está defendiendo y cuenta con la ayuda de su hijo Kilian, de 18 años, fruto de una relación anterior, que se lleva muy bien con el bombero y que le muestra su apoyo en Instagram.

Hace unas semanas, el hijastro del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le escribió una carta abierta en la que le mostraba su apoyo y es habitual que el concursante escriba en su pizarra en los oráculos el nombre de Kilian en una esquinita o que lo mencione en las dedicatorias cuando gana algún collar de líder. Es por eso que a los seguidores de ambos no les habrá llamado la atención que Kilian haya ido a plató a acompañar a su madre.

Ha sido la propia Laura la que ha compartido un vídeo en el que se ve a su hijo sentado entre bambalinas para disfrutar de la séptima gala de 'Supervivientes All Stars'. "Entre cámaras", ha escrito la novia de Torres en ese story, para mostrar que había acudido al programa con el mejor acompañante.

Su hijo ha sido mencionado en plena gala por Marta Peñate, que ha avisado a Jorge Javier Vázquez de que estaba allí Kilian para que no hablase mucho de sexo, pues se había visto un vídeo en el que Torres comentaba con Iván González y Tony Spina que había tenido un sueño erótico pero que no tenía la libido muy alta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El presentador se ha quedado entonces sorprendido y le ha preguntado Laura Cantizano cuántos años tiene su hijo, ante lo que ella ha aclarado que tiene 18, provocando las risas de Jorge Javier, que ha reprendido con humor a Marta Peñate por alertarle: "¡Pensaba que sería un niño de cinco años!".