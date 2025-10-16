Marta López cree que Carlos Alba está "aguantando demasiado": "Tendría que enfadarse más, mostrar su mala uva"

Rocío Belén Paleari 16 OCT 2025 - 18:00h.

La colaboradora analiza el concurso del superviviente tras la polémica nominación de Iván González. destaca la paciencia del concursante y envía un mensaje a su amigo

Además, los familiares de Gloria Camila e Iván González opinan sobre su guerra: "Tienen mucho carácter, pero se arreglará"

Carlos Alba se encuentra en boca de todos tras la última polémica en 'Supervivientes All Stars'. El concursante recibió una nominación que nadie esperaba: la de Iván González, su amigo en los Cayos Cochinos. Este giro dio mucho de qué hablar entre el público del reality, que ahora se pregunta si la amistad entre ambos resistirá o si asistiremos a más nominaciones cruzadas en las próximas galas.

Para conocer más sobre el concurso que está dando Alba, hablamos en exclusiva con Marta López, colaboradora de Telecinco y amiga del cocinero. La opinión de Marta resulta especialmente valiosa porque conoce bien al concursante y al reality porque ella también ha pasado por las playas hondureñas.

Lo primero que destaca Marta es la sorpresa que le produce el comportamiento de Carlos Alba en el reality. "Con la mala uva que tiene, está teniendo una paciencia infinita", asegura la colaboradora, dando a entender que esperaba ver una faceta más explosiva de su amigo. De hecho, Marta sostiene, un poco divertida, que todavía nos falta ver ese lado más enojón del concursante.

La colaboradora repasa algunas de las situaciones complicadas que Alba ha vivido en la isla. "Lo han llamado gordo, viejo, paralítico", enumera Marta López, mostrando su indignación ante estos comentarios. Destaca que el concursante tiene cincuenta años y se encuentra fenomenal, defendiendo a su amigo de las críticas recibidas. "Le ha dado pal pelo a todos", añade Marta López, reconociendo que Carlos Alba está siendo un superviviente ejemplar.

Además, la colaboradora recuerda un dato importante que el público no puede olvidar: Carlos Alba viene de someterse a una operación seria en la que le abrieron el pecho. Este contexto hace aún más valioso su esfuerzo en el concurso y la resistencia física que está demostrando en las pruebas.

Marta López también aprovechó para enviar un mensaje directo a su amigo Carlos Alba, unas palabras que sin duda le llegarán al corazón estando tan lejos de casa. ¡Dale play al vídeo para escuchar el mensaje!

Marta López sobre la nominación a Carlos Alba: "Ha demostrado que es un caballero"

Iván González puso en la palestra a Carlos Alba, y el asunto no sentó nada bien ni dentro ni fuera de la isla. Nosotros nos colamos entre bambalinas para conversar con dos voces clave: Marta López, íntima amiga del cocinero, y Abraham González, hermano del nominador. Las versiones chocan, las opiniones vuelan y el debate está servido. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones!