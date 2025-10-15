Sharon Spina opina sobre la boda de Tony y Marta en Honduras: "Nunca he visto así de emocionado a Tony"

Rocío Belén Paleari 15 OCT 2025 - 15:57h.

Nos colamos en el plató de 'Supervivientes All Stars' para hablar con Sharon Spina sobre la boda más comentada del año en las playas de Honduras

Además, así reaccionaron los colaboradores de 'El tiempo justo' a la boda de Marta Peñate y Tony Spina: "Me ha sorprendido"

El amor, las lágrimas y una boda de película: así se vivió el gran momento entre Tony Spina y Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars'. Pero más allá de lo que vimos en pantalla, quisimos conocer la trastienda de este enlace tropical. Nos colamos en el plató y charlamos en exclusiva con Sharon Spina, la hermana del flamante novio, que nos contó cómo vivió ese día tan especial y cómo ve a la pareja después del “sí, quiero” más comentado del año.

Recordemos que Marta Peñate viajó al reality más extremo de la tele como ganadora de la primera edición, con una misión: unir las playas Armonía y Caos en una sola, la playa Leyenda. Lo que nadie esperaba era que ese reencuentro con Tony Spina acabara en boda. Desde su salto en helicóptero hasta el abrazo infinito en la orilla, los dos protagonizaron uno de los momentos más románticos del programa. "No me quiero separar más de ti", le decía Tony entre lágrimas, mientras Marta le devolvía un "te echo muchísimo de menos" que derritió a todos.

Y así, entre besos, emoción y muchas lágrimas, llegó la boda en los Cayos Cochinos. Una ceremonia idílica, aunque con polémica incluida. Marta decidió retirar la invitación a Noel Bayarrí, porque, según contó, al invitarlo sentía que traicionaba a Tony. Y por si faltaba chispa, Oriana Marzoli, ex de Tony, mandó un mensaje a Marta que encendió la polémica.

Mientras tanto, Sharon vivió todo desde fuera. "Nunca he visto así de emocionado a Tony", nos contó. También reveló que durante el tiempo que su hermano lleva en el reality, ella vive con Marta para acompañarla. "El día de la boda la vi muy ella", dijo, refiriéndose a la naturalidad y la fuerza con la que la novia afrontó el gran día.

Pero si hubo algo que Sharon vivió de cerca, fue la elección del vestido. "La acompañé a comprarlo y fue una locura, tuvimos muy poco tiempo. En una playa es muy complicado, pero estaba muy guapa", nos aseguró.

Una boda exprés, una historia de amor a prueba de realitys y una hermana orgullosa: la familia Spina se llevó todas las miradas en 'Supervivientes All Stars'. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas de Sharon Spina!

Así reaccionaron los colaboradores de 'El tiempo justo' a la boda de Marta Peñate y Tony Spina: "Me ha sorprendido"

En exclusiva para esta web, Alexia Rivas, Miguel Frigenti y Miguel Ángel Nicolás comparten su visión sobre un enlace que ha dividido opiniones por igual: para algunos, un gesto de amor puro; para otros, una jugada tan romántica como televisiva. ¡Dela play al vídeo para descubrir las opiniones de los colaboradores!

Miguel Frigenti sobre la polémica por los invitados a la boda de Marta: "Lo puedo entender"

La boda se celebró en un escenario paradisíaco y emotivo, pero la tensión entre los concursantes de 'Supervivientes All Stars' terminó influyendo en uno de los momentos más importantes de la pareja. El enlace quedó marcado por la polémica que se generó en relación con la lista de invitados y que dividió opiniones entre los colaboradores de 'El tiempo justo'. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!