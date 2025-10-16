Ana Carrillo 16 OCT 2025 - 17:59h.

Rocío Flores ha revelado el motivo por el que ha votado en la app de Mediaset Infinity para que se salve la compañera de Gloria Camila

Olga Moreno habla de Adara Molinero tras salir a la luz el supuesto affaire de su novio, Agustín Etienne, con ella

Rocío Flores está feliz porque la audiencia de 'Supervivientes All Stars' está demostrando su apoyo a su tía, Gloria Camila Ortega, a la que siempre salvan de la expulsión cuando se encuentra nominada. Esta semana ha vuelto a ser la primera en salir de la lista de nominados, en la que siguen Adara Molinero, Iván González y Miri Pérez-Cabrero.

Tras saber que su tía ya está salvada, Rocío Flores ha mostrado su apoyo a la exconcursante de 'Gran Hermano' mostrando en sus stories una captura de pantalla en la que se ve que ha votado por ella en la app de Mediaset Infinity. Además, le ha explicado a sus seguidores el motivo de su voto y les ha pedido que ellos también entren a la app para darle su voto y que pueda seguir en el concurso: "Está siendo un apoyo para Gloria y no nos cuesta nada".

Quien también le ha pedido a sus seguidores de Instagram que apoyen a la hija de Elena Rodríguez ha sido Olga Moreno, que es la primera vez que se confiesa "amiga" de la concursante y que asegura que la quiere "mucho" después de que hace unas semanas Miguel Frigenti contase en 'Fiesta' que Adara habría tenido un affaire con el novio de Olga, Agustín Etienne, en 2023.