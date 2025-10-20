Gloria Camila habla de su relación con Rocío Flores: "Estuvimos un tiempo sin saber la una de la otra"
La hija de Ortega Cano se abre con Jessica Bueno sobre Rocío Flores
Gloria Camila se viene abajo como nunca en los posicionamientos de 'Supervivientes All Stars' y protagoniza un choque con Carlos Alba: "Estoy dolida"
Gloria Camila ha pasado una semana muy sensible, en medio de una nueva nominación para ella y que echa mucho de menos a sus seres queridos, la concursante se ha roto al hablar con Jessica Bueno al hablar de su sobrina Rocío Flores en la playa.
Cuando Jessica Bueno preguntaba a la hija de Ortega Cano por quién estaba cuidando a su sobrina Rocío, ella apuntaba a Rocío Flores: "Está ella, es que se llaman igual". Momento en el que Gloria le hablaba de su relación con Rocío Flores: "Estamos muy unidas, para mí es como una hermana, desde pequeñas siempre hemos estado juntas, mi madre nos vestía iguales, a ella de rosa y a mí de azul, ha sido una infancia muy juntas".
Gloria recordaba que "estuvieron un tiempo sin saber la una de la otra", pero "consiguió saber de ella a través del padre" y a raíz de ahí aseguraba que no se han separado "nunca más".
Gloria Camila, sobre Rocío Flores: "Sabe todo de y yo de ella"
"Es maravillosa, una persona con la que me abro siempre, sabe todo de mí y yo de ella. Es una relación incondicional que necesito en mi vida. Miro para atrás y sabiendo que está ella tengo tranquilidad. Doy gracias a Dios de no haberlos perdido", explicaba Gloria a su compañera.
Momento en el que Jessica Bueno apuntaba algo: "Menos mal que vosotros, por vuestra cuenta, habéis retomado esa relación y no habéis perdido el contacto". Palabras que hacían romperse a Gloria: "Estoy muy sensible, es como que necesito un abrazo de verdad". Y Jessica Bueno no dudaba en dárselo: "Te imaginas que es de tu sobri Rocío, la mayor, ella seguro que está muy orgullosa de ti".