Patricia Fernández 20 OCT 2025 - 00:09h.

La hija de Ortega Cano se abre con Jessica Bueno sobre Rocío Flores

Gloria Camila se viene abajo como nunca en los posicionamientos de 'Supervivientes All Stars' y protagoniza un choque con Carlos Alba: "Estoy dolida"

Gloria Camila ha pasado una semana muy sensible, en medio de una nueva nominación para ella y que echa mucho de menos a sus seres queridos, la concursante se ha roto al hablar con Jessica Bueno al hablar de su sobrina Rocío Flores en la playa.

Cuando Jessica Bueno preguntaba a la hija de Ortega Cano por quién estaba cuidando a su sobrina Rocío, ella apuntaba a Rocío Flores: "Está ella, es que se llaman igual". Momento en el que Gloria le hablaba de su relación con Rocío Flores: "Estamos muy unidas, para mí es como una hermana, desde pequeñas siempre hemos estado juntas, mi madre nos vestía iguales, a ella de rosa y a mí de azul, ha sido una infancia muy juntas".

Gloria recordaba que "estuvieron un tiempo sin saber la una de la otra", pero "consiguió saber de ella a través del padre" y a raíz de ahí aseguraba que no se han separado "nunca más".

Gloria Camila, sobre Rocío Flores: "Sabe todo de y yo de ella"

"Es maravillosa, una persona con la que me abro siempre, sabe todo de mí y yo de ella. Es una relación incondicional que necesito en mi vida. Miro para atrás y sabiendo que está ella tengo tranquilidad. Doy gracias a Dios de no haberlos perdido", explicaba Gloria a su compañera.

Momento en el que Jessica Bueno apuntaba algo: "Menos mal que vosotros, por vuestra cuenta, habéis retomado esa relación y no habéis perdido el contacto". Palabras que hacían romperse a Gloria: "Estoy muy sensible, es como que necesito un abrazo de verdad". Y Jessica Bueno no dudaba en dárselo: "Te imaginas que es de tu sobri Rocío, la mayor, ella seguro que está muy orgullosa de ti".