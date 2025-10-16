Suso Álvarez y Anita Williams analizan qué expulsado merecía más tiempo en 'Supervivientes All Stars'

Rocío Belén Paleari 16 OCT 2025 - 19:30h.

Con seis expulsados ya fuera de los Cayos Cochinos, los colaboradores revelan qué concursantes merecían aguantar más en la aventura

Además, Iván Sánchez, Miri Pérez-Cabrero o Adara Molinero: los colaboradores predicen quién dirá adiós a ‘Supervivientes All Stars’

Semana tras semana, 'Supervivientes All Stars' va dejando por el camino a concursantes que muchos esperaban ver brillar en Honduras. Ya son seis los expulsados: Kike Calleja abrió el desfile de salidas, seguido de Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Sonia Monroy, Alejandro Albalá y Noel Bayarrí. Ahora, con Iván González, Miri Pérez-Cabrero y Adara Molinero en la cuerda floja, la tensión se palpa en cada rincón de los Cayos Cochinos.

Con tanto movimiento en el concurso, las tramas amorosas y las broncas entre concursantes están que arden. La expulsión de Alejandro Albalá dejó en el aire su historia con Miri Pérez-Cabrero, la trama romántica que tenía a la audiencia pegada a la pantalla. Pero la pregunta que ronda por el plató es clara: ¿a quién echamos de menos?

Suso Álvarez no se anduvo con rodeos. Para él, Fani Carbajo se fue demasiado pronto. El colaborador cree que la tercera expulsada del programa tenía muchísimo más que ofrecer, pero cometió el error de enseñar todas sus cartas demasiado rápido. "Hay muchos concursantes en la isla que todavía nadie conoce", soltó Suso.

Anita Williams, por su parte, se fue a por otra de las expulsadas prematuras. Para ella, Elena Rodríguez merecía más recorrido. "Entró dándolo todo", comentó Anita. La madre de Adara Molinero demostró en su anterior paso por 'Supervivientes' que tiene madera de reality. Ver cómo salía tan pronto en esta edición fue una sorpresa mayúscula para muchos espectadores.

Y claro, no podía faltar la opinión de la propia Fani Carbajo desde el plató. La concursante expulsada también quiso dar su punto de vista sobre qué concursante merecía quedarse más tiempo en Honduras y, por supuesto, no es ella misma. ¡Dale play al vídeo para descubrir de quién habla!

