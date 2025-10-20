Supervivientes Madrid, 20 OCT 2025 - 23:46h.

Gloria Camila y Carlos Alba continuaron su rifirrafe fuera de la palapa: las imágenes inéditas

Jessica Bueno estalla ante Carlos Alba tras su revelación sobre ella y Gloria Camila en la palapa de 'Supervivientes All Stars': "¡Eso es mentira!"

Compartir







Gloria Camila ha terminado su aventura por 'Supervivientes All Stars 2025' entre lágrimas al despedirse de su fiel amiga en el concurso, Jessica Bueno. Tras una ajustada votación, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado decía adiós a una experiencia en la que ha pasado por todo tipo de momentos: desde algunos muy emotivos como su conversación con su padre hasta otros de alegría por superar junto a sus equipos pruebas físicas.

Antes de que fuese expulsada, se producía en la palapa un tenso momento en donde entraban en juego Gloria Camila, Carlos Alba y Jessica Bueno. Las amigas no podían ocultar su enfado cuando Alba decía que ellas le habían dicho que nominase a Adara Molinero y a Tony Spina porque ellos le iban a nominar a él. "¡Eso es mentira!", lanzaba Bueno visiblemente indignada.

Jessica Bueno no se corta al hablar de Carlos Alba

Se producía entonces un gran cisma en la palapa. Ahora, en unas imágenes inéditas, Gloria Camila no dudaba en trasladarle a la ex de Jota Peleteiro una confesión que Iván González le dijo sobre Carlos Alba.

"Iván me ha dicho: 'cuidado con Carlos'. Pero es que ya me lo dijo en su momento", le dice a Jessica Bueno en el 'reality' de Telecinco. Ella le contestó, en esa conversación con su excompañero, que ya se había "dado cuenta". "Me parece increíble que un tío de 48 años se esté aprovechando de la situación", apostillaba por su parte Jessica Bueno.