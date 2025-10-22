Laura Ceballo 22 OCT 2025 - 19:35h.

Compartir







El pasado domingo, durante la gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, Gloria Camila se convirtió en la nueva expulsada tras un apasionado duele frente a su mayor apoyo en la edición, Jessica Bueno. Tras despedirse de todos sus compañeros, Gloria Camila ha comenzado de nuevo su vida real. Tras su expulsión, la superviviente ponía rumbo al hotel donde, después de todo este tiempo se ha podido dar la esperadísima ducha que tanto desean en su paso por Honduras.

Y no solo eso. La hija de Ortega Cano se ha reencontrado también con sus dos maletas: “Tengo muchas ganas porque esto de llevar un saco a cuestas y cuatro cosas… Pues tengo muchas ganas de ver mi ropa, que no me acuerdo ni de lo que metí, de oler mi perfume, de cepillarme el pelo…”, ha comenzado.

Acto seguido, se ha dispuesto a abrir finalmente su equipaje y lo primero que ha encontrado ha sido unas zapatillas con plataforma que no ha tardado en ponerse: “¡Voy a crecer tres metros!”, ha comentado entre risas. Inmediatamente después, lo que le ha llamado la atención ha sido su camiseta de Shin-chan.

Sin perder el tiempo, ha abierto su segunda maleta, en la que ha encontrado bastante ropa interior a estrenar: “Ropa interior comprada, no sé para qué. ¡Qué fuerte!”, ha reaccionado protagonizando un inesperado ataque de risa.

Lo que más ha echado de menos Gloria Camila

La concursante ha confesado además qué es lo que más ha echado de menos en los Cayos Cochinos: “El cepillarme el pelo todos los días, y no hacerme un moño y ya. Mi perfume, mi olor y el verme la cara, porque se me había olvidado mi cara. Pero el resto he visto que simplemente es material. Nos hemos hecho a estar con tan poca cosa…”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes �¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y, para finalizar, Gloria Camila no ha perdido la oportunidad de lanzar un mensaje de agradecimiento: “Chicos, gracias a todos los que habéis estado apoyándome hasta ahora. Los que han confiado en mí, y creído, y apoyado hasta el momento último. No tenía ganas de irme porque ya estábamos en la recta final. Me da muchísima pena no haber llegado hasta el último día, pero estoy agradecida de que se haya quedado Jes y yo agradecida de volver a ver a los míos”.