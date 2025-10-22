Patricia Fernández 22 OCT 2025 - 18:08h.

Gloria Camila vuelve a leer las líneas que se escribió a ella misma antes de empezar su experiencia en los Cayos Cochinos

Los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ confiesan qué miedo han superado en el reality y Gloria Camila se emociona: "Ha sido durísimo…"

Gloria Camila, tras ser expulsada de 'Supervivientes All Stars', volvía a leer la carta que se escribió ella misma antes de saltar del helicóptero hace más de 50 días, a su antigua Gloria y a la nueva que sale de Honduras.

La ya exconcursante se emocionaba mucho solo al leer las primeras líneas: "Me hubiera gustado muchísimo llegar a la final, me da mucha pena haberme ido a nada, pero bueno". Y afirmaba haber conseguido superarse a sí misma: "Eso es verdad, lo he hecho con creces. Creo que es de las veces que más he podido llorar pensando en los míos y tener que luchar contra la mente".

La hija de Ortega Cano explicaba que cree que ha puesto en práctica todo lo que ha aprendido hasta día de hoy: "He mostrado la versión buena, la de decir las cosas como las pienso, la de carácter, no callarme nada y querer justicia".

Y esto provocaba que Gloria hiciera una reflexión sobre lo que ha vivido en 'Supervivientes All Stars': "Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta donde he llegado, de haberlo hecho como lo he sentido en cada momento, de haberme podido superarme a mí misma. No haber caído en algo que prometí, que la palabra abandono no entraba en mi vocabulario y lo he cumplido".