Los supervivientes se enfrentan a un durísimo juego de recompensa por una tortilla de patatas y terminan con las manos adoloridas

Jorge Javier, contundente con Laura Cantizano por su enfado ante el rapado de cejas de Torres: "¿Solo lo quieres por eso?"

A las puertas de la gran final, los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ se enfrentan a una nueva prueba de recompensa. En esta ocasión, los participantes luchan por una riquísima tortilla de patatas. Para conseguirla debían, por equipos, mantenerse el máximo tiempo posible sujetos en una pirámide. Tras explicar la dinámica, Laura Madrueño lanzaba un comentario en referencia a Montoya, quien ya se enfrentó a esta prueba durante su edición de ‘Supervivientes.’

Como ganadores del juego de prelíder, Miri y Torres, han sido los encargados de formar los equipos. La primera ha escogido formar equipo con Adara Molinero y Tony Spina, mientras que el bombero se ha quedado con Carlos Alba y Jessica Bueno. Seguidamente, Laura les explicaba cómo era el primer juego clasificatorio al que deberían enfrentarse esta noche.

Se trata de una pirámide en cuyas paredes los concursantes tendrían que sostenerse sin apoyar las rodillas y con un cabo como único punto de sujeción. Para mayor dificultad, con el paso de los minutos, la pirámide iba a ir estrechándose, dificultando cada vez más mantenerse sobre ella. El equipo que más tiempo aguante se convertiría en el ganador y, por ende, podría optar al segundo juego para conseguir la ansiada tortilla de patatas.

Laura Madrueño manda un beso a Montoya

Cuando Laura Madrueño dio la señal, los supervivientes divididos en grupos de tres ya estaban colocados en sus posiciones y el cronómetro empezaba a correr. En ese momento, Jorge Javier, fascinado por la dificultad de la prueba preguntaba: “Este juego no me acuerdo yo de haberlo hecho”, a lo que desde honduras Laura explicaba: “Este juego lo ganó Montoya que está ahí en plató contigo. Seguro que se acuerda”

Ante las palabras de la presentadora, Montoya, muy emocionado y expectante por el resultado de la prueba, reaccionaba sonriente desde plató y, seguidamente, Laura Madrueño le mandaba un beso. Tras este momento, la prueba comenzaba a dificultarse, ya que la pirámide comenzaba a hacerse más pequeña. Jessica Bueno y Adara Molinero eran las primeras en darse por vencidas y caerse al agua. “Me parece un juego criminal”, exclamaba el presentador tras las dos primeras caídas.

Torres, el último en mantenerse en la pirámide

A pesar de todo el esfuerzo y fuerza por aguantar en la pirámide el máximo tiempo posible, Carlos Alba caía a los cuatro minutos y medio. Dejando en su equipo solo a Torres. En el otro equipo, aún resistían Tony Spina y Miri Pérez-Cabrero, sin embargo, los concursantes que habían estado manteniéndose en lo más alto de la pirámide desde el principio tenían un traspiés y caían al agua. En ese momento, Torres levantaba los brazos alegre tras haberse convertido en el ganador.

Una vez la prueba hubo terminado, Laura Madrueño reunía a los concursantes y les hacía mostrar sus manos a cámara. “Fijaros las manos, temblorosas, rojas y llenas de ampollas.” Por su parte, Jorge Javier recalcaba la fuerza física de Miri.