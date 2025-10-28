Ana Carrillo 28 OCT 2025 - 18:43h.

Gloria Camila tiene claro a quién quiere ver en la final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'

La novia de Rubén Torres aplaude su discurso contra Miri Pérez-Cabrero por salvar a Tony Spina y no a él en 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila se ha quedado a las puertas de la final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' tras haber sido expulsada frente a su gran amiga de aventura, Jessica Bueno, a la que ahora brinda su absoluto apoyo, pues ya es finalista junto a Tony Spina y Miri Pérez-Cabrero.

En esa final todavía queda libre una cuarta plaza, que será o para Adara Molinero o para Rubén Torres. La decisión está en manos de la audiencia, que puede seguir votando de manera gratuita a través de la app de Mediaset Infinity, pero la hija de Ortega Cano lo tiene claro: quiere que sea la hija de Elena Rodríguez la que pase a la final.

Así lo ha expresado en sus stories de Instagram, donde le ha pedido a sus 888.000 seguidores que le den su voto a la exconcursante de 'Gran Hermano VIP', ya que su deseo es ver una final protagonizada por mujeres. "Sería top", ha comentado la influencer, que está aprovechando sus primeros días en España tras su aventura en Honduras para pasar tiempo con su familia y su novio, el cantante Álvaro García.