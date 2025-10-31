Supervivientes 31 OCT 2025 - 02:41h.

El superviviente reacciona a su nueva imagen en el espejo y vive un emocionante reencuentro con su pareja

Rubén Torres se convierte en el ganador de 'Supervivientes All Stars' tras un ajustadísimo duelo con Jessica Bueno

Durante la noche de la gran final de ‘Supervivientes All Stars’, los finalistas, Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Jessica Bueno y Rubén Torres, vivían reencuentros de lo más emotivos con sus familiares, a quienes no ven desde hace 56 días, cuando dio comienzo esta extrema aventura marcada por los grandísimos temporales a los que han tenido que hacer frente los concursantes de esta edición de súper estrellas del programa.

El primero en reencontrarse con sus seres queridos era Tony Spina, que muy emocionado recibía a su madre, Pina. Además, desde plató Marta Peñate le dedicaba unas palabras y le daba una noticia que le hacía estallar de alegría. Tras este momentazo, era Torres el siguiente en reencontrarse con sus familiares, en este caso con su novia, Laura. Todo ocurría cuando Jorge Javier hacia leer al concursante un pergamino con un mensaje que el mismo se había escrito al principio de la aventura, en ese momento, la voz de su pareja le sorprendía leyendo ese mismo mensaje.

Al reconocer la voz de su pareja Torres rompía a llorar y iba rápidamente en su busca para lazarse a sus brazos y fundirse en un emotivo abrazo. Ambos explotaban de felicidad y comenzaban a besarse sin poder desprenderse el uno del otro, tanto es así, que incluso, el superviviente cogía a su pareja en brazos mientras continuaba besándola apasionadamente. A lo que Jorge Javier desde plató comentaba: "Perdonad, que interrumpa un poco", para a continuación recalcar que Torres se había puesto a "llorar como un bebé".

Torres reacciona a su nueva imagen

A parte de estos emocionantes reencuentros, durante la noche de hoy también hemos vivido un clásico momento de 'Supervivientes', cuando los concursantes se ven en el espejo por primera vez. En el caso de Torres, antes de volver a ver a su pareja, se ponía frente al espejo y reaccionaba a su nuevo e impactante look. Y es que el concursante que había accedido a raparse el pelo, la barba y las cejas aún no se había visto con esta nueva imagen que le ha dejado en shock.

"Se nota un montón las cejas. Pensaba que no se notaba tanto. Me debéis más migas y más chuches. El pelo y la barba te lo compro, pero tengo la cara súper chupada", eran las primeras palabras del concursante tras ver su cara en el espejo. Además, lanzaba una pregunta al aire: "¿Tengo cara de niño bueno?"