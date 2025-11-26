Laura Ceballo 26 NOV 2025 - 12:34h.

El canario se ha desahogado la madrugada de este miércoles con su amiga Edurne

Edurne y Jonay critican el comportamiento de Cristian en 'Gran Hermano 20': "No me fío de él, nunca se moja"

Las noches en la nueva casa de 'Gran Hermano' dan para mucho. Y es que, aunque algunos prefieren irse a dormir pronto, son muchos los que aprovechan las horas de la madrugada para charlar y desahogarse. Este miércoles, Jonay no ha dudado en contarle a su gran apoyo Edurne lo que piensa sobre uno de sus compañeros, José Manuel.

El canario empieza a verle "muy pesado" y así se lo ha hecho saber a su amiga: "A Josema le estoy viendo muy pesado también". Y, como viene siendo habitual, Edurne le entiende y coincide con él: "¿Por qué baila tanto el agua? No entiendo".

Y es que hay un motivo por el que Jonay le ha hecho la cruz a su compañero: "Me tiene harto ya con sus rollos de Míster. No sé... La gente con tanto afán de protagonismo.... Como si no hubiese gente más guapa en España, ¿sabes?", ha comentado. "Yo he escuchado que ser Míster es como... Él dice que no ganó para entrar aquí", ha añadido Edurne.

Jonay: "A mí me llamaron para presentarme"

Pero para Jonay, todo el mundo de Míster España "es un tongo". Y no solo eso. Asegura que él también podría haber participado si hubiera querido: "Es que eso es un tongo en verdad, todas esas mierdas. A mí me llamaron. Son un tongazo de la vida. A mí me han escrito para presentarme".

Por último, Edurme zanja el tema hablando de cómo ella cree que puede afectar entrar en ese mundo: "Luego todo eso te come la cabeza si estás obsesionado con tu físico, con la comida y con todo eso".

