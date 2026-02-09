Los ocho últimos clasificados se suben a la jaula de 'The Ultimate Warrior' para los combates finales

Ya puedes ver todos los episodios de 'The Ultimate Warrior' en Mediaset Infinity

Compartir







Después de varias semanas de tatamis de infarto, de peleas de alto nivel y de convivencia en una espectacular villa en Alicante, ‘The Ultimate Warrior’, el reality de MMA de Mediaset Infinity, llega a su fin y lo hace con unos combates finales que quitan el aliento.

Tras alzarse con la victoria en sus anteriores luchas, ha llegado el momento de que Abenohara Navarro, Sarah ‘The Wrestler’, Yess Castro, Carolan ‘La Berraca’, Franco Tenaglia, Fer ‘El Caballo’, Chuki e Ibrahim ‘El lobo’ se esfuercen al máximo en un último cara a cara para demostrar que pueden llegar a ser auténticas leyendas de las Artes Marciales Mixtas.

Abenohara Navarro planta a Sarah ‘The Wrestler’ en el tatami

Abenohara Navarro, ‘La Jefa’, ha dado mucho de qué hablar en su último combate. Al asegurar que padecía una lesión, la canaria ha esperado hasta el final para decidir si luchaba con Sarah ‘The Wrestler’. Y hay que decir que su elección ha traído cola.

Franco Tenaglia, a punto de rendirse con Ibrahim

‘El rey de la calle’ ha protagonizado una escena de auténtico infarto con Ibrahim en el tatami. Los dos participantes se han enfrentado a una brutal pelea que ha terminado con Franco Tenaglia dolorido y a punto de abandonar. ¡Descubre quién ha ganado!

Fer ‘El Caballo’ y Chuki: dos amigos enfrentados en el tatami

Con mucha firmeza han pisado la jaula de ‘The Ultimate Warrior’ Chuki y Fer ‘El Caballo’. Los dos se sentían con posibilidades de ganar y, aunque son grandes amigos, ambos lo han dado todo por resultar victorioso en la pelea. Eso sí, solo uno de ellos lo ha conseguido.

Yess Castro y Carolan ‘La Berraca’, dos titanes en la jaula

Yess Castro y Carolan han protagonizado uno de los combates más esperados de la segunda edición de ‘The Ultimate Warrior’ y hay que decir que las dos se han dejado la piel para ofrecer un combate de altura en el que solo ha ganado una de ellas.