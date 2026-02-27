Ana Carrillo 27 FEB 2026 - 18:47h.

Blanca Manchón, exconcursante de 'Supervivientes', ha hecho una predicción tras ver que Álex Ghita se ha sumado a lista de nuevos concursantes

El próximo jueves 5 de marzo arranca 'Supervivientes 2026' con nueva presentadora desde Honduras, María Lamela, y una nueva lista de concursantes que se atreven a enfrentarse al reality más extremo de la televisión. En la gala de 'GH DÚO' de ayer, Jorge Javier Vázquez anunció a un nuevo concursante que advirtió que iba a sorprender mucho y así fue: Álex Ghita, exnovio de Adara Molinero y examigo de Carla Barber, se suma a la aventura.

Su nombre se une así al de otros concursantes confirmados: Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Toni Elías y Jaime Astrain.

Al leer estos nombres, la exconcursante de 'Supervivientes 2023' Blanca Manchón se ha atrevido a hacer una predicción: "¡Creo que no va a ser líder una chica en esta edición nunca! ¡Vaya nivel físico tiene esta edición!". Como ha puesto el comentario en el post en el que se anuncia que Álex Ghita va a participar en el programa, el entrenador ha querido darle las gracias por su "apoyo".

Otros exconcursantes también han reaccionado al fichaje del que fuera participante de 'Warrior Games', como Rubén Torres, que ha comentado: "¡Dale caña, bestia!"; Cristian Suescun, que le ha dicho que vaya a por todas; o Albert Barranco, que le ha escrito: "¡Dale duro, señor!". Luitingo, exconcursante de 'GH VIP', también le ha dejado un mensaje público: "¿En serio? ¡Vamos mi guaperas! Me alegro, chulo mío".