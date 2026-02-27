Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
Gerard Arias

Maica Benedicto reacciona al fichaje de Gerard Arias por 'Supervivientes 2026': "Qué ganas de vivir la experiencia juntos"

Maica Benedicto
Maica Benedicto. Mediaset
Compartir

Quedan muy pocos días para el estreno de 'Supervivientes 2026' en Telecinco: será el próximo jueves 5 de marzo a las 21:45. En la gala de proclamación de finalistas de 'GH DÚO', Jorge Javier Vázquez anunció a un nuevo concursante de 'SV': el entrenador Álex Ghita, que se hizo conocido por su estrecha amistad con Carla Barber - un vínculo ya roto - y por su relación con Adara Molinero. Una semana antes, el presentador revelaba en ese mismo plató que Gerard Arias viaja a Honduras para concursar en el reality más extremo de la televisión.

Álex Ghita, concursante confirmado de ‘Supervivientes 2026’: “Voy a competir y a ganar’’
Álex Ghita, concursante confirmado de ‘Supervivientes 2026’: “Voy a competir y a ganar’’
PUEDE INTERESARTE

Ambos han coincidido en realities previos con Maica Benedicto, conocida por su paso por 'Gran Hermano 19', pero tienen relaciones muy diferentes con ella: Álex Ghita estuvo en su edición de 'GH DÚO', intentó conocerla como algo más que una amiga y ahora no tienen contacto; y Gerard Arias la conoció en 'La casa de los vecinos de al lado' y ahora es uno de sus mejores amigos. Ahora, volverán a coincidir con ella en un reality, porque la murciana también es concursante de 'Supervivientes 2026'.

Gerard Arias, concursante de ‘Supervivientes 2026’: “Solo tengo una fobia, y es…”
Gerard Arias, concursante de ‘Supervivientes 2026’: “Solo tengo una fobia, y es…”
PUEDE INTERESARTE

Son tan amigos - y también son vecinos en la vida real tras haberlo sigo en el reality de Mediaset Infinity - que surgieron rumores de relación entre ellos que se encargaron de aclarar en un vídeo de mtmad:

Gerard Arias y Maica Benedicto aclaran su relación Mi momento Temporada 1 Top Vídeos 103
Gerard Arias y Maica Benedicto aclaran su relación

Al descubrir que va a coincidir con Gerard en esta experiencia, Maica ha comentado en Instagram: "Olé, enhorabuena, qué ganas de que empiece ya y vivir la experiencia juntos"; ante lo que el ex de Alba Rodríguez ha respondido: "Gracias, Maiqui, ¡qué ganas de estar por allí!". Sobre lo que no se ha pronunciado la murciana es acerca del fichaje de Álex Ghita.

Temas