Maica Benedicto, finalista de la tercera edición de 'GH DÚO', ha celebrado el fichaje de Gerard Arias por 'Supervivientes'

Quedan muy pocos días para el estreno de 'Supervivientes 2026' en Telecinco: será el próximo jueves 5 de marzo a las 21:45. En la gala de proclamación de finalistas de 'GH DÚO', Jorge Javier Vázquez anunció a un nuevo concursante de 'SV': el entrenador Álex Ghita, que se hizo conocido por su estrecha amistad con Carla Barber - un vínculo ya roto - y por su relación con Adara Molinero. Una semana antes, el presentador revelaba en ese mismo plató que Gerard Arias viaja a Honduras para concursar en el reality más extremo de la televisión.

Ambos han coincidido en realities previos con Maica Benedicto, conocida por su paso por 'Gran Hermano 19', pero tienen relaciones muy diferentes con ella: Álex Ghita estuvo en su edición de 'GH DÚO', intentó conocerla como algo más que una amiga y ahora no tienen contacto; y Gerard Arias la conoció en 'La casa de los vecinos de al lado' y ahora es uno de sus mejores amigos. Ahora, volverán a coincidir con ella en un reality, porque la murciana también es concursante de 'Supervivientes 2026'.

Son tan amigos - y también son vecinos en la vida real tras haberlo sigo en el reality de Mediaset Infinity - que surgieron rumores de relación entre ellos que se encargaron de aclarar en un vídeo de mtmad:

Al descubrir que va a coincidir con Gerard en esta experiencia, Maica ha comentado en Instagram: "Olé, enhorabuena, qué ganas de que empiece ya y vivir la experiencia juntos"; ante lo que el ex de Alba Rodríguez ha respondido: "Gracias, Maiqui, ¡qué ganas de estar por allí!". Sobre lo que no se ha pronunciado la murciana es acerca del fichaje de Álex Ghita.