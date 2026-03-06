La audiencia se derrite con el gesto de Gerard Arias con Maica Benedicto al despedirse para ir a playas diferentes en 'Supervivientes 2026'
Gerard Arias ha tenido un gesto de cariño con su amiga Maica Benedicto antes de marcharse a playas diferentes
En la gala de estreno de 'Supervivientes 2026' se decidieron los primeros equipos con el juego del barro, los primeros líderes y la playa en la que cada grupo vivirá. Fue el azar quien determinó la composición de los equipos porque los concursantes podían escoger la llama que querían prender y de ella salía un humo azul o rojo, que les indicaba a qué equipo tenían que ir.
Así, el equipo azul ha quedado conformado por: Jaime Astrain (líder por completar la prueba en menos tiempo que sus compañeros), Ingrid Betancor, Alba Paul, Maica Benedicto, Claudia Chacón, Gabriela Guillén, José Manuel Soto, Marisa Jara y Aratz Lankutza. Mientras que el equipo rojo queda compuesto por: Gerard Arias (líder), Álex Ghita, Alejandra de la Croix, Teresa Seco, Paola Olmedo, Toni Elías, Ivonne Reyes, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Alberto Ávila.
El equipo que en conjunto hubiese sido más rápido haciendo la prueba, se iría a Playa Victoria, un espacio más luminoso con mayores facilidades para la pesca y con más recursos naturales, así como con una mayor dotación que Playa Destierro: el rojo fue el más rápido y celebraron entusiasmado el poder irse a Playa Victoria.
Maica y Gerard, que son íntimos amigos y vecinos en Madrid, están en equipos diferentes y, aunque María Lamela les pidió a los componentes de Destierro que salieran de la Palapa con rapidez para ir su playa, Gerard se levantó para para darle un beso en la frente a Maica, un gesto que ha derretido a los espectadores de 'Supervivientes 2026', que han comentado en X que adoran esta amistad. Tienes el momento al completo en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!