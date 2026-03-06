Ana Carrillo 06 MAR 2026 - 14:53h.

El estreno de 'Supervivientes 2026' ha sido muy comentado en redes por momentazos como la dedicatoria de Paola Olmedo a su hijo

Así han sido todos los saltos del helicóptero de 'Supervivientes 2026': de las lágrimas de Jaime Astrain hasta el miedo de Gabriela Guillén

¡'Supervivientes 2026' ha llegado a Telecinco arrasando! La gala de estreno de esta edición se convirtió en lo más visto de la noche con un impresionante 21,2% de share y con muchos elogios a María Lamela por su debut como presentadora desde Honduras. En las redes sociales, generó una gran conversación entre los espectadores. Repasamos algunos de los temas más comentados:

El mensaje de Paola Olmedo

A la audiencia de 'Supervivientes 2026' le ha hecho mucha gracia que Paola Olmedo, al dedicar su salto del helicóptero a sus tres hijos, haya mencionado una expresión muy popular entre los más pequeños porque se lo pidió Saúl, el mediano de sus hijos. Se trata del 'six seven', que ella no sabía qué significaba pero que reprodujo tal y como se lo había pedido su hijo, poniendo los brazos como él le había enseñado.

Esa expresión es un meme que indica que algo está regular o para decir 'más o menos'. Su compañera, Ingrid Betancor, que es madre de tres hijos, también la conocía y la reprodujo junto a Paola.

La fobia de Alba Paul

Gran parte de la audiencia de 'Supervivientes 2026' no sabía que Alba Paul tiene talasofobia, que es el miedo intenso al mar por la imposibilidad de ver el fondo. Ha sido muy comentado que se haya atrevido a participar en este reality en el que hay un contacto tan intenso con el mar. Dulceida ha reaccionado al salto del helicóptero de su mujer en sus stories de Instagram, destacando que le daba miedo y "lo valiente que es".

El incidente de Maica Benedicto con el barro

Maica Benedicto empezó la prueba muy bien, pero cuando llegó al barro bajó el ritmo y, tras terminar el circuito, comenzó a pedir agua para limpiarse los ojos, asegurando que los tenía llenos de barro y que no podía ver bien. Su reacción ha sido muy comentada en X: algunos piensan que estaba exagerando, pero sus fans han explicado que se sometió a una intervención en la vista recientemente y que de ahí viene su miedo.

El salto de Alberto Ávila

"¡Va por las familias que, como mis padres, sufrieron por mi discapacidad!", gritó el atleta paralímpico Alberto Ávila antes de saltar del helicóptero y hacer historia en 'Supervivientes'. Su mensaje reivindicando la importancia de la inclusión fue muy aplaudido en redes: "Me ha emocionado el salto de Alberto Ávila, de verdad. Un ejemplo de superación, fortaleza mental y alegría ante las adversidades", "Qué ejemplo de superación y fortaleza", "Para mí, como persona que tiene la pierna derecha paralizada de rodilla para abajo y persona que tiene unos padres que lo han pasado muy mal con esto, me parece muy bonito y especial ver a Alberto Ávila en 'Supervivientes', tiene todo mi apoyo".

El fichaje de Almudena Porras y nuevos concursantes

Causaba mucha expectación saber qué famosa iba a unirse al casting de esta edición. Ella es Almudena Porras, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9', que ha recibido mucho apoyo de sus fans al saber que la podrán ver en Honduras a partir del domingo, que será cuando salte del helicóptero en 'Conexión Honduras'.

Pero la expectación continúa porque Sandra Barneda anunció que Almudena no será la única que se sumará al casting de esta edición y en las redes sociales ya se hacen porras sobre quién más se unirá a vivir la aventura más extrema de la televisión.