Marta Egea 08 MAR 2026 - 20:40h.

De estudiar derecho y trabajar como camarera a ser una de las creadoras de contenido más conocidas de España y enfrentarse al reto de ‘Supervivientes’

Alba Paul, concursante de ‘Supervivientes 2026’: ‘’Es la locura más grande que voy a vivir’’

Alba Paul (Girona, 1987) no nació bajo los focos, ni tampoco llegó a ser conocida por un reality televisivo, fue su relación con una de las creadoras de contenido más influyentes de España la que cambió su vida para siempre. Alba es influencer y empresaria, y ha pasado a convertirse en una de las figuras más seguidas en redes sociales del momento. Su relación con Dulceida, con la que tiene una hija, Aria, ha sido seguida por millones de personas, con quienes compartieron grandes momentos juntas, pero ha llegado el momento de separarse para que Alba ponga rumbo a Honduras para comenzar una de las mayores aventuras de su vida: su paso por 'Supervivientes'.

¿Quién es Alba Paul?

Alba Paul Ferrer nació en Girona el 24 de septiembre de 1987. Con una estatura de 1,69 metros, la empresaria e influencer se describe a sí misma como una persona reservada, algo que contrasta con el carácter más extrovertido de su mujer Dulceida.

Antes de pensar siquiera en ser influencer, Alba comenzó a estudiar Derecho, y mientras lo hacía compaginaba sus estudios trabajando de camarera. No obstante, decidió hacer un parón en sus estudios para viajar y fue cuando su vida cambió.

¿Quién es la pareja de Alba Paul?

Alba comparte su vida desde hace años con Aida Domènech, más conocida como Dulceida. Se conocieron en una tienda de ropa y, aunque el flechazo no fue instantáneo, su relación fue todo un símbolo de visibilidad. En septiembre de 2016, tan solo un año después de conocerse, celebraron una boda ficticia en una playa de Sitges que marcó un antes y después en la representación del colectivo en redes sociales.

La pareja también tuvo un parón en su relación, rompieron durante casi dos años, algo que conmocionó a sus seguidores. Fue durante este tiempo separadas cuando Alba se centró en sus proyectos y en hacer más fuerte su marca personal, dejando a un lado la etiqueta de “mujer de” y siendo reconocida por sus logros.

En el podcast de ambas 'Destino: las estrellas' reconocieron que pensaban que si rompían no iba a haber una segunda oportunidad. Por eso, cuando volvieron, sentían el miedo de que fuera algo tóxico, ya que ambas lo pasaron realmente mal.

Ellas mismas confesaron que el tiempo que estuvieron juntas tuvieron una relación muy sana, el problema llegó cuando se separaron. “Hemos sido super tóxicas y me daba miedo cómo dejar la toxicidad fuera”, reconocía Dulceida. No sabían si podrían perdonarse la una a la otra y estar tranquilas juntas.

Por suerte, sí que supieron hacerlo y se dieron el “sí quiero”, esta vez oficial, el pasado enero de 2025, en una boda civil. Ese mismo año, el 15 de octubre, nacía Aria Paul. Ahora, han querido dar un paso más en su relación y, además de una hija, comparten una hipoteca de la que es la primera casa de Alba.

Dulceida reconoció en los Goya que “estaba atacada”, pero reconoce que Alba es una curranta, sincera, muy buena persona y que va a sacar lo mejor de sí misma en el concurso. Eso sí, señala que tiene mucho carácter, pero lo bueno es que sabe pedir perdón y se le pasa muy rápido. Su mujer no será su defensora, pero sí que estará viéndola desde casa junto a su pequeña. Además, ha confirmado que a la vuelta de Alba quieren darle un hermanito o hermanita a Aria.

Además de influencer, Alba Paul también es empresaria

En plena pandemia, en 2020, Alba y su amiga Lucía Medrano crearon The Feather Van SL, una empresa que se dedica a la fabricación, venta y alquiler de vehículos de acampada, un sector que está en auge. Ambas se dieron cuenta del deseo de muchas personas de viajar de manera independiente en una época de incertidumbre sanitaria. Ofrecían autocaravanas y campers equipadas, por lo que su empresa captó rápidamente la atención del público, sobre todo, del que quería evitar a toda costa los hoteles y disfrutar de un turismo más seguro.

Alba y Lucía dan un servicio personalizado, seguro y adaptado a sus clientes. No solo ofrecen vehículos de calidad, sino que también aportan asesoramiento sobre rutas y opciones de turismo rural. Una propuesta de valor que se alinea mucho con Alba, quien siempre ha defendido un estilo de vida libre y en contacto con la naturaleza.

Pero ser empresaria no ha hecho que descuide su lado influencer, con más de un millón de seguidores en Instagram, Alba es una de las creadoras de contenido más influyentes del país. Ha sido embajadora de marcas de prestigio internacional como Carolina Herrera, Stella McCartney y Martini, haciendo gala de su estilo urbano, andrógino y muy definido que rompe con el resto de influencers de moda.

¿Qué ha hecho Alba Paul antes de “Supervivientes”?

‘Supervivientes’ no es el primer concurso de Alba. En 2023, participó en el reality de estrategia y habilidad ‘Time Zone’ en HBO Max, donde demostró ser una auténtica competidora y consiguiendo ganar tras superar complicados desafíos mentales y físicos.

En 2024, junto a su cuñado Álex Domènech, volvió a competir en otro reality, ‘Pekín Express’, demostrando su gran capacidad de resistencia física, su habilidad para la navegación y su espíritu competitivo. Ambos se alzaron con la victoria del concurso, demostrando la gran amistad y compenetración que mantienen.

Dulceida reconoció que Alba tenía muchas ganas de participar en ‘Supervivientes’ pero, por diversos motivos tanto personales como profesionales, no había podido hacerlo antes. Pero este año sí, por fin Alba es una de las concursantes, y teniendo en cuenta su recorrido, seguro que va a por todas en los Cayos Cochinos.