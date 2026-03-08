Supervivientes 08 MAR 2026 - 17:35h.

Claudia Chacón desvela que Maica Benedicto y ella han coincidido en una de sus prendas de ropa

De estudiante de Derecho a amante de las redes: así es la mallorquina Claudia Chacón, que da el salto a 'Supervivientes’

La aventura de Claudia Chacón en 'Supervivientes 2026' ya ha comenzado, pero antes de lanzarse desde el helicóptero en el estreno del reality de este jueves, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tuvo que tomar una decisión muy importante... ¡Qué llevarse consigo en el saco! Claudia muestra las prendas que piensa lucir en los Cayos Cochinos y desvela que comparte el mismo bikini que Maica Benedicto.

Claudia Chacón comparte bikini con Maica Benedicto

A pesar de lo extrema que es la aventura, Claudia tiene claro que quiere lucir "monísima" en el reality y, por ello, lleva bikinis para lucirse, uno de ellos con estampado salvaje "porque nunca se sabe". Lleva otro con brillantes que ya se llevó a 'La isla de las tentaciones' y repite con él porque, según desvela, le trajo suerte y otro de color blanco porque le gusta cómo realza sus pechos.

Pero lo más llamativo es el último bañador que ha mostrado porque... ¡Es el mismo traje de baño que también ha echado al saco su compañera Maica Benedicto!: "Maica y yo hemos traído el mismo, ha sido casualidad, pero es que es ideal porque está hecho con material reciclado y es monísimo", han sido sus palabras al respecto.

El objeto personal de Claudia Chacón para 'Supervivientes 2026'

Claudia también ha mostrado el objeto personal que lleva para esta gran aventura. Se trata de un cojín que, sin duda, le ayudará a dormir mejor. El problema es que Claudia ha tenido un despiste a la hora de seleccionar las fotos que ilustran este objeto.